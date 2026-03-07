Alerta por tormentas y granizo en once provincias: cómo seguirá el finde

El SMN emitió alertas por tormentas para amplias zonas de Argentina que incluyen a Neuquén . Se esperan lluvias, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

El clima vuelve a mostrar condiciones de inestabilidad en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas para este fin de semana que abarcan a varias provincias del norte, centro y sur de Argentina, con fenómenos que podrían ser localmente fuertes.

De acuerdo con el organismo, las áreas bajo alerta podrían registrar tormentas acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento superiores a los 60 km/h y ocasional caída de granizo .

La advertencia forma parte del sistema de alerta temprana del SMN, que utiliza diferentes niveles para advertir sobre fenómenos meteorológicos que podrían generar inconvenientes en actividades cotidianas o afectar la seguridad de la población.

mapa alertas SMN

Las provincias bajo alerta por tormentas

Según el reporte actualizado del SMN, las alertas meteorológicas alcanzan a varias provincias del país. Entre las zonas afectadas figuran:

Jujuy

Salta

Formosa

Chaco

Santiago del Estero

Misiones

San Juan

Mendoza

San Luis

La Pampa

Neuquén

Río Negro

Chubut

En estos sectores se prevén tormentas de variada intensidad, con períodos de lluvias fuertes y condiciones que podrían presentarse principalmente durante la tarde y la noche.

Los especialistas recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de ráfagas intensas y acumulados de agua que podrían registrarse en poco tiempo.

Qué se espera para Neuquén

Dentro de las provincias alcanzadas por las alertas meteorológicas también se encuentra Neuquén, donde el pronóstico anticipa condiciones inestables durante el fin de semana.

En distintos sectores de la provincia podrían registrarse tormentas aisladas a localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y chaparrones intensos en cortos períodos.

ALERTA POR TORMENTAS Y LLUVIAS

Las condiciones podrían variar según la región, con mayor probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. El SMN recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la intensidad o el alcance de los fenómenos.

Recomendaciones ante tormentas

Ante la presencia de alertas meteorológicas, el SMN aconseja adoptar medidas preventivas para reducir riesgos:

No sacar la basura y mantener limpios desagües y canaletas.

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

El organismo continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas y actualizando las alertas en caso de que las condiciones meteorológicas cambien durante el fin de semana.