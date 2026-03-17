El SMN emitió alertas meteorológicas por tormentas, lluvias y viento para gran parte del país

Advirtió sobre fenómenos intensos en distintas regiones de Argentina. Varias provincias se encuentran bajo alerta.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada por los canales oficiales.

El inicio del martes está marcado por un escenario meteorológico complejo en gran parte del país, con diferentes alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a la presencia de tormentas fuertes, lluvias persistentes y episodios de viento que afectan a distintas regiones de Argentina.

De acuerdo con el informe actualizado difundido durante este martes, el organismo meteorológico mantiene advertencias de nivel amarillo y naranja para varias provincias del centro, norte y sur del país, donde se esperan precipitaciones intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en algunos sectores.

Uno de los fenómenos más extendidos es el de tormentas fuertes, que afecta principalmente a provincias del centro y norte del territorio nacional.

Las advertencias alcanzan a zonas de Jujuy, Salta, Chaco, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, donde el SMN prevé tormentas localmente intensas que podrían presentarse de manera aislada pero con fuerte impacto en cortos períodos de tiempo.

SMN Alerta por tormentas 17.03

Según el organismo, estos eventos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y una marcada actividad eléctrica.

En algunas áreas también se esperan acumulados significativos de precipitación, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas o rurales.

Lluvias persistentes en sectores del país

Otra de las advertencias vigentes corresponde a lluvias persistentes que afectan a la Patagonia del territorio argentino. Las provincias afectadas son Santa Cruz y Tierra del Fuego; esta última está bajo alerta naranja.

En estos sectores se prevén precipitaciones de variada intensidad que podrían extenderse durante varias horas, con acumulados que en algunos casos podrían ser importantes.

El SMN explicó que estos episodios podrían provocar complicaciones temporarias en la circulación, especialmente en rutas y caminos rurales donde el agua acumulada reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de deslizamientos o barro.

SMN Alerta por lluvias 13-03

Las autoridades meteorológicas recomiendan prestar atención a los informes actualizados y tomar precauciones si se deben realizar viajes o actividades al aire libre.

Alertas por fuertes vientos

A las lluvias y tormentas se suma también una advertencia por viento fuerte que afecta a distintas zonas del país, especialmente en regiones del sur. Las zonas afectadas son: oeste de Buenos Aires, La Pampa, oeste de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades elevadas, lo que genera condiciones adversas tanto para la circulación vehicular como para actividades en áreas abiertas.

En estos casos, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno.

SMN Alerta por viento 13-03

Recomendaciones del SMN ante las alertas

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos