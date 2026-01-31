Tras las tormentas: cómo sigue el clima en Neuquén este fin de semana

Tras los diversos alertas del viernes en distintos puntos de la provincia, el SMN emitió el pronóstico para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta de tormentas y calor extremo para Neuquén . El alerta del calor es de color rojo , por lo que solicitaron extremar los recaudos necesarios para no exponerse al sol y evitar insolaciones, mientras que por tormentas, el color es amarillo .

Los neuquinos deberán estar atentos al tiempo este fin de semana y tomar varios recaudos para evitar problemas relacionados al calor y la lluvia.

En cuanto a l alerta por tormentas , que ya azotó fuerte el viernes en toda la provincia, también se extiende para el sábado. El área afectada por tormentas de variada intensidad y algunas localmente fuertes son todas las ciudades de Neuquén a excepción de la zona sur.

Las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (3) Omar Novoa

Según indica el alerta amarilla del SMN, se trata de una situación que puede generar posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

calor extremo Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C.

"El SAT-Temperaturas Extremas es una herramienta que anticipa a la población acerca de situaciones meteorológicas extremas de temperaturas y sus posibles efectos en la salud y mortalidad. El objetivo es que tanto la población como los organismos de salud, protección civil, emergencias y gestión del riesgo de desastre puedan tomar las medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta", destacaron en el alerta.

Pronóstico

El pronóstico para la Confluencia y alrededores indicó una temperatura máxima para este sábado es de 34 grados. Para el domingo prevé un leve descenso de la temperatura con 32 grados de máxima.

En tanto que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) describió que habrá aire cálido y húmedo con ascenso de la temperatura. Caluroso e inestable con formación de tormentas eléctricas especialmente en cordillera de Río Negro y Neuquén. También en la alta cuenca del río Colorado.

"En los valles, meseta y costa períodos inestables con lluvias y alguna tormenta dispersa. Calor e inestabilidad el fin de semana. Durante la próxima semana ingresa aire frío y húmedo en cordillera con lluvias y algunas neviscas en montaña. Descenso de la temperatura en toda la región", adelantó.

De ola de calor a la nieve en las altas cumbres

A pesar del agobiante calor que domina en estos días el pronóstico a mediano plazo revela una baja de la temperatura para mediados de la semana próxima.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, adelantó: "Vamos a tener una baja importantísima en temperaturas e inclusive se está avizorando de que podemos llegar a tener nieve en cotas altas". Este fenómeno, que parece lejano en medio de una alerta roja por calor, ocurrirá hacia la semana que viene, según el análisis de los técnicos de la Secretaría de Emergencia. La llegada de aire frío desde la cordillera provocará este desplome en los termómetros tras días de estrés térmico.