Furia en Plottier por los cortes de luz en plena ola de calor: qué dijeron las autoridades de la Coope

Los vecinos de los distintos barrios de la ciudad se manifestaron este viernes frente a la Cooperativa y esperan una solución ante los reiterados cortes.

Hace varios días que los cortes de luz se repiten en los distintos barrios de Plottier y con ellos el malestar entre los vecinos se incrementó. Desde las 10 de este viernes, varias personas se manifiestan frente a las oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier y reclamaron inversiones que signifiquen una mejora en el servicio.

De manera espontánea y por redes los vecinos de Plottier comenzaron a organizarse enojados con esta situación en pleno verano donde se complica aún más si la heladera no funciona o si no se puede usar el aire acondicionado o el ventilador.

Por mensajes de WhatsApp, vecinos de todos los sectores de la ciudad se organizaron para ir esta mañana a pedir explicaciones a las autoridades de la Coope. Luego de varios minutos de bombos y aplausos salió a hablarles Nicolás Di Fonzo, ex intendente de Villa El Chocón, quien se presentó como secretario de la institución.

reclamo coope de luz en plottier

"Estamos cansados de los cortes de luz, no podemos estar así cada verano. Reclamamos que haya una real inversión en la Coope, que inviertan en trasformadores y alimentadores, que descompriman el alimentador 4 que está sobrepasado", explicó a LM Neuquén Rocio, una vecina del barrio Las Lilas.

La vecina describió que los cortes de energía se producen entre 3 y 4 veces por semana y a veces hasta 2 veces en el mismo día. Dijo que el problema se repite en todos los barrios y que por eso se requiere una solución de inmediato.

Malestar y enojo

Los manifestantes cortaron el paso vehicular sobre la calle Libertad y permanecen en la puerta de la Coope con pancartas y bombos a la espera de respuestas.

Di Fonzo salió a dar explicaciones y dijo que el presidente de la cooperativa, Facundo Gaitán, se encuentra en las oficinas del EPEN y otras autoridades de otras ciudades para encontrar soluciones a este problema.

"Se nos cagan de risa en la propia cara", le contestó un vecino a los gritos, en medio de empujones y gritos desesperados para pedir soluciones.

Liliana, vecina del barrio Caminos del Sol contó que días atrás, tras los cortes de energía reiterados, se le quemó la heladera y tuvo que salir a comprar una nueva en la que invirtió más de un millón de pesos. Aún espera que la institución le devuelva el dinero perdido.

cooperativa de luz cortes

"Varios vecinos nos hemos visto perjudicados por la quema de electrodomésticos y aparatos electrónicos debido a fluctuaciones en el voltaje y cortes abruptos del suministro. No solo causó pérdida de bienes materiales valiosos, como heladeras, televisores y computadoras, sino también gastos adicionales para su reparación o reemplazo. A pesar de la responsabilidad que le cabe a la Cooperativa de Luz de Plottier en la prestación del servicio, la entidad no asumió ninguna cobertura ni compensación para los damnificados, dejando a las familias afectadas en una situación de vulnerabilidad económica sin respuesta alguna", describió.

La vecina insistió en que este problema no es aislado, sino que refleja una gestión "deficiente en el mantenimiento y la modernización de la red eléctrica, lo que pone en evidencia la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades municipales".

reclamo coope de luz en plottier

En ese sentido fue que exigió que el Intendente Luis Bertolini "actúe de acuerdo con su posición y competencias, impulsando medidas inmediatas para garantizar un suministro estable y seguro, incluyendo la exigencia de responsabilidad a la Cooperativa de Luz de Plottier y la implementación de mecanismos de resarcimiento para los afectados".

Respuesta oficial

Desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier compartieron un comunicado en el que explicaron que ante el excepcional aumento de la temperatura registrado durante el jueves se encuentran trabajando intensamente para normalizar el servicio eléctrico en toda su área de cobertura.

"Desde la Cooperativa pedimos las disculpas correspondientes y el entendimiento del caso, teniendo en cuenta que esta situación, que ha afectado a todos, también se ha extendido a otras localidades de la provincia, como consecuencia directa de la ola de calor extrema", indicaron.

Además, indicaron que "este tipo de eventos pueden compararse con lo que sucede en otros servicios esenciales cuando se registran fríos extremos, fuertes tormentas o bajantes en los lechos hídricos, situaciones que impactan directamente en el abastecimiento y la prestación de los servicios públicos, como el suministro de agua y energía".

plottier

"Asimismo, se destaca que la Cooperativa viene invirtiendo y trabajando de manera permanente para brindar el mejor servicio posible a sus asociados. Entre estas acciones se encuentran: el recambio de luminarias a tecnología LED, que reduce notablemente el consumo energético, la incorporación de nuevos transformadores, el fortalecimiento de líneas eléctricas, y diversas obras de infraestructura y posteado", aseguraron.

Por último dijeron que desde hace varios años no se registraba un evento de estas características, tratándose de una situación totalmente "excepcional". "A pesar de ello, desde la Cooperativa se continúa trabajando a pleno para garantizar el mejor servicio posible a todos los asociados", concluyó con la firma de Facundo Gaitán, presidente.

Las autoridades señalaron que el objetivo del pedido es cuidar el consumo, garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico durante los momentos de mayor demanda y preservar la estabilidad del servicio, destacando además el compromiso con el cuidado del medioambiente.

"La situación se da en un contexto climático extremo a nivel regional: en Chile, incluso en localidades ubicadas al pie de la cordillera, se registraron temperaturas inusuales de 29, 30 y hasta 32 grados, valores poco frecuentes para la zona", finalizaron.