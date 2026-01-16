Verano 2026: cuál es la buena noticia que recibieron los prestadores turísticos de Villa La Angostura

La ciudad cordillerana tiene un muy buen comienzo de verano que espera que aun mejore con las fiestas programadas para los próximos días.

La temporada de verano 2026 se desarrolla con números más que alentadores en Villa La Angostura , uno de los destinos turísticos más elegidos de la cordillera neuquina.

Con un 86 por ciento de ocupación promedio y un constante movimiento de visitantes nacionales e internacionales, la localidad atraviesa un enero positivo , marcado por una amplia oferta de actividades, propuestas para distintos presupuestos y una agenda cultural que se extiende durante toda la temporada.

“La temporada empezó muy bien, con altos niveles de ocupación, así que estamos muy contentos”, señaló la subsecretaria de Turismo de Villa La Angostura, Lorena Reumann , en diálogo con LU5 .

Según explicó la funcionaria, en las calles de la localidad se percibe una fuerte presencia de turistas del Valle de Río Negro y Neuquén, pero además de visitantes extranjeros, lo que se refleja en la diversidad de idiomas que se escuchan a diario en el centro y en las zonas más concurridas y que se convirtió en la buena noticia para los prestadores turísticos.

villa la angostura

Uno de los principales atractivos de Villa La Angostura durante el verano es la variedad de propuestas que ofrece para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza o actividades al aire libre. Reumann destacó que el destino cuenta con opciones “aptas para todos los gustos y para diferentes presupuestos”, que van desde actividades lacustres y paseos en catamarán hasta caminatas por senderos de montaña y jornadas de playa en familia.

Villa La Angostura, para todos los gustos y los presupuestos

Entre las alternativas más elegidas se encuentran los paseos en catamarán por el lago Nahuel Huapi, tanto en su versión tradicional como en salidas más personalizadas para grupos reducidos o familias, con la posibilidad de cruzar a playas del otro lado del lago y pasar el día en entornos naturales.

A esto se suma una extensa costa con playas de características diversas, algunas más agrestes y accesibles a través de senderos, y otras completamente preparadas, con estacionamiento cercano y servicios, como la playa grande del lago Espejo.

En cuanto a los niveles de ocupación, la funcionaria precisó que el promedio actual ronda el 86 por ciento, aunque aclaró que el comportamiento del turismo este verano combina reservas anticipadas con una fuerte demanda de último momento. “A medida que van pasando los días llegan más reservas, por eso sabemos que estos porcentajes van aumentando con el transcurso de la temporada”, explicó.

Controles en los campings

Los campings habilitados en Villa La Angostura también forman parte de la oferta más demandada, especialmente por familias y turistas jóvenes. Reumann aseguró que funcionan con normalidad, aunque con controles reforzados debido a la situación de sequía.

“Hemos trabajado mucho con los prestadores para reforzar el uso responsable del fuego, que solo está permitido en lugares habilitados, siempre apagándolo con agua y sin dejarlo sin supervisión”, indicó.

En ese sentido, valoró el compromiso tanto de los prestadores como de los visitantes y los vecinos de la localidad, que colaboran activamente avisando ante cualquier irregularidad.

villa la angostura

“Hay muchos ojos cuidando este lugar”, afirmó la subsecretaria, al tiempo que remarcó que no se registraron episodios complejos durante el verano y que todo se desarrolla dentro de los parámetros normales de cada temporada.

Las lluvias registradas en los últimos días también trajeron alivio, ya que permitieron rehidratar la montaña y los bosques, antes de la vuelta del buen tiempo y las jornadas de playa.

Apuesta por el turismo de cercanía

El turismo de cercanía sigue siendo un factor clave para Villa La Angostura. Reumann destacó la importancia de los visitantes neuquinos, rionegrinos y de provincias vecinas, que suelen aprovechar escapadas de fin de semana. En este contexto, la temporada de pesca deportiva, que se extiende del 1 de noviembre al 1 de mayo, genera un importante movimiento, con una gran presencia de embarcaciones en los lagos de la zona.

“La pesca es una actividad muy característica y este año no fue la excepción. Vemos muchos botes y mucha actividad, sobre todo de personas que vienen de la provincia y del Valle de Río Negro”, señaló.

Además del atractivo natural, el verano llega con una agenda cargada de eventos. Del 15 al 18 de enero se desarrolla la Semana de la Educación Ambiental, mientras que del 19 al 30 de enero tendrá lugar una nueva edición del Festival de los Siete Lagos, un clásico de la temporada que convoca a músicos de distintos países y combina espectáculos con talleres gratuitos para niños y jóvenes de la comunidad.

“Es un evento hermoso, con un fuerte componente social y cultural, que es una oportunidad única tanto para la comunidad como para quienes nos visitan”, expresó Reumann, e invitó a consultar la agenda completa a través de las redes oficiales de Turismo Villa La Angostura.

Fiesta Jardines VLA 07-02-20 ©JULIANCAMPOS2020-19.JPG Julián Campos

En febrero, la localidad se prepara para la Fiesta Nacional de los Jardines, que se realizará del 14 al 17 y coincidirá con el fin de semana largo de Carnaval. La celebración contará con puestos gastronómicos, emprendedores locales y una grilla de artistas que será anunciada en los próximos días.

Por último, la subsecretaria se refirió a la importancia de prevenir estafas vinculadas al alojamiento. Si bien aseguró que no se registraron denuncias en lo que va de la temporada, recomendó verificar que los hospedajes estén habilitados. “En nuestra página web hay una lista de alojamientos habilitados y, ante cualquier inconveniente, los turistas pueden acercarse a la Secretaría de Turismo para hacer el descargo correspondiente”, concluyó.