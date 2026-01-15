Luciana Ortiz Luna reclamó la clausura de campings donde detectaron fuego: "No se puede mirar para otro lado"

La secretaria de Emergencias de Neuquén cuestionó la falta de controles en Villa La Angostura y advirtió el peligro que representa.

El camping del lago Correntoso queda a unos 4 kilómetros de Villa La Angostura por la Ruta 40.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia del Neuquén, Luciana Ortiz Luna , responsabilizó al municipio de Villa La Angostura por no haber clausurado aquellos campings que funcionan sin habilitación, pese a que en el lugar se encienden fuegos en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales.

La funcionaria fue categórica al señalar que la falta de intervención municipal implica una grave negligencia y un peligro concreto para vecinos, turistas y el entorno natural.

Las declaraciones de Ortiz Luna se dieron luego de que se conociera públicamente de que en un predio, ubicado en cercanías del lago Correntoso , opera de manera irregular y se encuentra judicializado.

“Si un camping no está habilitado y sigue funcionando, alguien tiene que hacerse cargo. No se puede mirar para otro lado”, afirmó Ortiz Luna, según comunicó el portal local Diario Andino.

Camping Mapuche Paichil Antreao.jpg El camping del lago Correntoso "Rincón de los Amigos" en Villa La Angostura.

En ese sentido, remarcó que la potestad de habilitar o clausurar establecimientos turísticos es exclusiva del municipio, y que permitir la actividad en un predio sin controles mínimos resulta inadmisible, especialmente cuando el semáforo de riesgo de incendios se encuentra en rojo. “El semáforo está en rojo para todos. No hay excepciones”, subrayó.

Prevención del fuego

Ortiz Luna explicó que los campings habilitados deben cumplir una serie de requisitos vinculados a la seguridad, la prevención de incendios, la cobertura de seguros y la capacidad de respuesta ante emergencias. “Cuando un lugar no está habilitado, no hay garantías de nada. Ni para quienes acampan ni para quienes viven cerca”, señaló, y advirtió que encender fuego en zonas no permitidas puede derivar en consecuencias irreversibles.

La funcionaria recordó que la provincia atraviesa una temporada marcada por altas temperaturas, sequía prolongada y fuertes vientos, condiciones que incrementan de manera considerable la posibilidad de incendios forestales de gran magnitud. En ese marco, insistió en que la prevención debe ser una prioridad absoluta y que los distintos niveles del Estado deben actuar de manera coordinada.

Además, hizo hincapié en el esfuerzo que realizan los brigadistas y equipos de emergencia. “Hay personas que arriesgan su vida todos los días para combatir incendios. No puede ser que, por falta de decisiones políticas o controles, se genere un riesgo evitable”, sostuvo, al tiempo que llamó a la responsabilidad tanto de las autoridades como de la sociedad en general.

Luciana Ortiz Luna Omar Novoa

Desde el gobierno provincial recordaron que está prohibido encender fuego fuera de áreas expresamente habilitadas y que las sanciones por incumplir la normativa pueden ser severas, con multas que alcanzan cifras millonarias.

También instaron a denunciar este tipo de situaciones para evitar tragedias mayores.