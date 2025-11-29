La pelea de los 0km: cómo quedó el ranking de noviembre y qué marcas luchan para ganar el año

Es un mes que ya muestra un declive en ventas, lo que se suele profundizar en diciembre. Entre los autos 0km, la pelea es más incierta. Los números de ACARA.

El mercado automotor cierra 2025 con un escenario que vuelve a poner a Toyota y a Volkswagen en el centro de la discusión, en un contexto donde noviembre suele representar el último tramo de actividad intensa antes de la caída habitual de diciembre. Con 587.666 autos 0km vendidos en el año , el desempeño del mes pasado puede haber sido clave.

El informe más reciente de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) mostró que noviembre terminó con 34.905 unidades patentadas . Ese resultado implicó una caída del 33,2% frente a octubre , y marcó una baja del 3,6% respecto del mismo mes del año pasado. Con once meses transcurridos, el sector registra una suba del 49.7% en comparación con 2024 .

Este contexto explica por qué la expectativa estaba puesta, sobre todo, en noviembre: históricamente es la última ventana de ventas fuertes antes de la desaceleración que provoca el cambio de año. Muchas operaciones se trasladan intencionalmente de diciembre a enero para que los autos figuren como modelos más nuevos, un comportamiento completamente tradicional y esperado, pero que al mismo tiempo altera el cierre natural de las estadísticas anuales .

Con el impulso de modelos como el Yaris, Toyota llega a la recta final de 2025 con fuerza para quedarse con el título de la marca más vendida del año en Argentina.

Ranking de marcas 2025: Toyota y Volkswagen pelean arriba

Finalizado noviembre, Toyota se mantiene en lo más alto del ranking de marcas livianas (automóviles y comerciales livianos) con 93.714 unidades patentadas y una participación del 16,8%. Pero a la marca japonesa la sigue muy de cerca Volkswagen, que acumula 90.862 operaciones y una cuota del 16,3%. Fiat completa el podio con 72.544 unidades y un 13% del mercado.

Volkswagen Tera El Volkswagen Tera fue una de las novedades de 2025 en la región e impulsó los números de la marca en noviembre. Volkswagen

Luego se ubican Renault, con 56.528 patentamientos, y Peugeot, con 48.375, mientras que Ford y Chevrolet también superan las 44.000 unidades en el acumulado. Citroën, Jeep y Nissan completan el grupo principal y, entre las diez primeras, concentran el 79% de las ventas de vehículos livianos en el país.

Toyota – 93.714 unidades (16,8% de participación) Volkswagen – 90.862 (16,3%) Fiat – 72.544 (13%) Renault – 56.528 (10,2%) Peugeot – 48.375 (8,7%) Ford – 47.135 (8,5%) Chevrolet – 44.138 (7,9%) Citroën – 23.483 (4,2%) Jeep – 21.414 (3,8%) Nissan – 14.630 (2,8%)

Las tendencias observadas muestran que en el año ninguna automotriz logró superar las 10.000 unidades mensuales y es todavía más improbable que suceda en diciembre, por lo que la disputa por el primer puesto no saldría del binomio Toyota-Volkswagen. Aun así, el desempeño global de Stellantis destaca por volumen: sus seis marcas suman 171.577 patentamientos en los primeros once meses.

Modelos más vendidos de 2025: una pelea más fragmentada

A diferencia del ranking por marcas, la competencia entre modelos aparece mucho más ajustada en esta recta final del año. Según el corte de noviembre, el Toyota Yaris sostiene una ventaja mínima en la cima con 29.551 unidades. Detrás figura el Fiat Cronos, que acumula 29.138. En el último mes relevado, la distancia entre ambos fue de 5 vehículos (1.261 del Cronos contra 1.256 del Yaris).

Peugeot 208 (1) El Peugeot 208 fue durante todo el año un firme candidato entre los autos livianos. Foto: Stellantis.

La Toyota Hilux se posiciona tercera con 28.959 patentamientos, seguida muy de cerca por el Peugeot 208, que registra 28.251. El lote principal se completa con la Ford Ranger (23.969), la Volkswagen Amarok (22.959), el Volkswagen Polo (20.506), el Toyota Corolla Cross (17.756), el Chevrolet Tracker (17.026) y el Volkswagen Taos (16.203).

Autos 0km: las ventas de noviembre

En las ventas de noviembre, una de las sorpresas fue la aparición en tercer lugar del Volkswagen Tera, el, SUV lanzado en agosto que ya fue furor en ventas en Brasil y en Argentina empieza a mostrar sus credenciales:

Toyota Hilux - 1.831 unidades Peugeot 208 - 1.343 Volkswagen Tera - 1.327 Fiat Cronos - 1.261 Toyota Yaris - 1.256 Ford Ranger - 1.215 Ford Territory - 1.065 VW Polo - 977 VW Amarok - 916 Chevrolet Tracker - 907

De todos modos, las diferencias entre los cuatro primeros modelos son tan escuetas que incluso lo que suceda en diciembre puede resultar decisivo. Hasta el momento, el Yaris, el Cronos y la Hilux se alternaron el liderazgo a lo largo de todo el año, mientras que el 208 logró mantenerse cerca pese a los vaivenes mensuales. En cambio, la Ranger quedó más relegada, al colocarse a 4.282 unidades de distancia frente al compacto de Peugeot.