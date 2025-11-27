Se lanzó la nueva pickup nacional que va contra Hilux y Ranger: cómo es y cuánto cuesta

Desde hoy está a la venta la camioneta mediana de Stellantis para pelear con Toyota, Ford y Volkswagen. Equipamiento y precios.

Se lanzó la nueva pickup nacional que compite de lleno contra la Toyota Hilux y la Ford Ranger , otro hito para la industria local. La RAM Dakota , la primera camioneta de la marca producida en Argentina (en la planta cordobesa de Ferreyra) llega para pelear en el corazón del segmento más caliente del mercado. Con motor turbodiésel, tracción 4x4, mucho equipamiento y precios ya confirmados, la apuesta de Stellantis apunta directo a los referentes históricos de la categoría.

La llegada de la RAM Dakota no es un simple lanzamiento: se trata del desembarco industrial de una marca que, hasta ahora, se identificaba sobre todo con las grandes full size importadas. Ahora, con esta pickup mediana -y nacional- , RAM se mete de lleno a competir contra las clásicas Toyota Hilux y Ford Ranger , con un posicionamiento muy orientado al confort, la tecnología y la imagen “premium” dentro del mundo de las chatas.

El proyecto surge tras la reconversión de la planta de Ferreyra, que pasó de producir solo el Fiat Cronos a transformarse en un polo de pickups para exportación , primero con la Fiat Titano y ahora con RAM Dakota . Ambas comparten plataforma y mecánica, pero la nueva RAM se ubica medio escalón por encima en diseño, terminaciones y equipamiento, lo que se refleja también en sus precios.

Así es la RAM Dakota, la nueva pickup nacional que ya se vende en el país.

Con este movimiento, Stellantis suma una segunda pickup mediana nacional en menos de un año y refuerza su estrategia regional: usar a la Argentina como base productiva para abastecer no solo el mercado interno, sino también buena parte de Latinoamérica. En ese contexto, la RAM Dakota aparece como una alternativa para quien busca algo más exclusivo dentro de un segmento dominado por propuestas y marcas más tradicionales.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

RAM Dakota: la nueva pickup nacional que va contra Hilux y Ranger

La RAM Dakota se ofrece en dos versiones: Warlock y Laramie, ambas doble cabina, tracción 4x4 y caja automática de 8 velocidades. Las dos comparten el motor turbodiésel 2.2 Multijet de 200 CV y 450 Nm.

A nivel de diseño, la RAM Dakota Warlock apunta a un uso más aventurero. Se distingue por la parrilla y los paragolpes en tono oscuro, detalles en negro, llantas de 17 pulgadas, neumáticos de uso mixto y la barra antivuelco RAMBAR®, que refuerza su perfil off-road. Es la versión que más busca diferenciarse visualmente de Hilux y Ranger, con una estética agresiva.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

La RAM Dakota Laramie, en cambio, se ubica en la parte alta de la gama con un enfoque más sofisticado. Suma llantas de 18 pulgadas diamantadas, detalles cromados en parrilla y espejos, molduras color carrocería y la llamativa Ram LED Lightbar, una barra de luces que une los faros delanteros y le da una firma lumínica propia.

En dimensiones, la RAM Dakota mide 5,35 metros de largo, casi dos metros de ancho y tiene un despeje al suelo de 228 mm, con ángulos de ataque y salida que la ponen a la altura de las líderes del segmento. La caja ofrece 1.210 litros de volumen, una capacidad de carga de 1.020 kilos y puede remolcar hasta 3.500 kilos, cifras que la ubican entre las chatas más capaces del mercado mediano.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

En su interior, la RAM Dakota incorpora tapizados de cuero, butacas delanteras con regulación eléctrica, climatizador automático bizona y una gran pantalla central táctil de 12,3 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, acompañada por un cuadro de instrumentos digital de 7”. Además, suma cargador inalámbrico para el celular, múltiples puertos USB y freno de estacionamiento eléctrico.

En seguridad, la RAM Dakota llega completa de serie: seis airbags, controles de estabilidad y tracción, frenos a disco con ABS y EBD, anclajes ISOFIX y una batería de ADAS (ayudas a la conducción) que incluye control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y control de descenso y ascenso en pendientes. La versión Laramie agrega alerta de tráfico cruzado trasero, un plus útil en maniobras urbanas.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

Cuánto cuesta la RAM Dakota en Argentina

Con todo este paquete de motor, equipamiento y seguridad, la RAM Dakota sale al mercado con los siguientes precios:

RAM Dakota Warlock 4×4 AT8 : $69.000.000

: RAM Dakota Laramie 4×4 AT8: $71.000.000

Ambas versiones cuentan con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, lo que se cumpla primero, y una oferta amplia de accesorios originales para personalizar la camioneta según el uso: trabajo, ocio o uso mixto.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

Con estos valores, la RAM Dakota se ubica en la franja alta del segmento, por encima de varias versiones de sus rivales, pero apuesta a compensar la diferencia con un combo de diseño, tecnología y percepción de calidad superior que inspira el ADN de la marca.