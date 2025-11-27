Si tenés alguno de estos modelos de Volkswagen debés pasar por un taller oficial

La marca lanzó una campaña para cambiar el airbag del conductor en más de 55.000 vehículos.

Volkswagen Argentina lanzó un nuevo llamado a revisión para más de 55.000 autos por un posible defecto en el airbag del conductor . Se trata de una campaña de seguridad que apunta a unidades que ya tienen varios años en la calle y que, pese a convocatorias anteriores, todavía no pasaron por un taller oficial para hacer el control y el cambio de la pieza.

El aviso alcanza a algunos de los modelos más populares que la marca vendió en el país en la última década: Suran, Fox, Gol, Saveiro y Voyage , fabricados en diferentes períodos entre 2011 y 2014, y comercializados hasta 2021, según detalla la propia automotriz. En total, son 55.755 vehículos los que todavía deben presentarse en la red oficial para completar el trabajo preventivo sobre el airbag.

El problema está vinculado al inflador del airbag, que con el paso del tiempo y la exposición a altas temperaturas y humedad puede degradarse. En caso de un choque en el que se active el sistema, existe el riesgo de que el dispositivo se abra de forma defectuosa y proyecte fragmentos metálicos hacia el interior del habitáculo, con la posibilidad de causar lesiones graves o incluso mortales a los ocupantes. No se trata de que el airbag no se abra, sino que podría hacerlo de manera incorrecta.

Volkswagen Suran Uno de los modelos de Volkswagen Suran que debe ir al taller. Volkswagen

Desde Volkswagen Argentina remarcan que se trata de un chequeo gratuito, que se realiza exclusivamente en concesionarios y talleres oficiales de la marca. El trabajo consiste en reemplazar la bolsa de aire ubicada dentro del volante por un componente nuevo, sin costo para el usuario, como parte de una campaña global ligada al caso de los airbags Takata, el mayor recall de la historia de la industria automotriz.

La automotriz insiste en que los dueños de estos modelos todavía tienen la posibilidad de corregir el problema antes de que ocurra un siniestro. Es un procedimiento simple, que se resuelve con un turno programado en la red oficial y que forma parte de las medidas de seguridad y postventa que las marcas están obligadas a ofrecer cuando se detecta un defecto de fabricación.

Qué modelos Volkswagen están alcanzados por el llamado

El nuevo llamado de Volkswagen apunta a propietarios de cinco modelos que, en distintos años, lideraron las ventas de la marca en el país.

Volkswagen Suran

Fecha de fabricación : 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013

: 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013 Chasis : 8AWPB45Z*CA513991 a 8AWPB45Z*DA536266.

: 8AWPB45Z*CA513991 a 8AWPB45Z*DA536266. Comercialización : del 29 de junio de 2011 a 20 de mayo de 2021.

: del 29 de junio de 2011 a 20 de mayo de 2021. Origen: Argentina





Volkswagen Fox:

Fecha de fabricación : 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013

: 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013 Chasis : 9BWAB45Z*D4000273 a 9BWAB45Z*E4204533

: 9BWAB45Z*D4000273 a 9BWAB45Z*E4204533 Comercialización : 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017

: 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017 Origen: Brasil





Volkswagen Gol:

Fecha de fabricación : 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014

: 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014 Chasis : 9BWAB45U*CT051335 a 9BWAB45U*E*210095

: 9BWAB45U*CT051335 a 9BWAB45U*E*210095 Comercialización : 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017

: 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017 Origen: Brasil

Volkswagen Gol Uno de los modelos de Volkswagen Gol que debe ir al taller. Volkswagen

Volkswagen Saveiro:

Fecha de fabricación : 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013

: 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013 Chasis : 9BWLB45U*CP030981 a 9BWLB45U*DP232148

: 9BWLB45U*CP030981 a 9BWLB45U*DP232148 Comercialización : 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015

: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015 Origen: Brasil





Volkswagen Voyage:

echa de fabricación: 5 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014

Chasis: 9BWDB45U*CT040322 a 9BWDB45U*CT209516

Comercialización: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015

Origen: Brasil

En todos los casos, el defecto potencial se ubica en el airbag del conductor y está asociado a un lote de generadores de gas que, bajo determinadas condiciones climáticas, puede deteriorarse con el tiempo.

Volkswagen Saveiro Uno de los modelos de Volkswagen Saveiro que debe ir al taller. Volkswagen

Cómo saber si tu Volkswagen está incluido y qué hacer

Para facilitar el proceso, Volkswagen Argentina habilitó en su sitio web una sección específica donde se puede consultar, mediante el número de chasis (VIN), si un vehículo está alcanzado por alguna campaña de recall, incluida la de los airbags Takata. El VIN es un código de 17 dígitos que figura en la cédula verde o azul y también en la parte baja del parabrisas, del lado del conductor.

El procedimiento es sencillo: se ingresa el VIN en el formulario online, el sistema indica si la unidad tiene una campaña pendiente y, en caso afirmativo, se sugiere contactar al Servicio Oficial Volkswagen más cercano para coordinar día y horario. Todo el trabajo, desde el diagnóstico hasta el reemplazo del airbag, está cubierto por la marca y no tiene costo para el cliente.

Aunque el auto funcione con normalidad y no muestre ninguna falla, lo que está en juego es la seguridad en caso de un choque. Por eso, quien tenga una Suran, Fox, Gol, Saveiro o Voyage de los años mencionados debería chequear cuanto antes su VIN y aprovechar la campaña. También es importante avisar a familiares o amigos que tengan estos modelos, algo que la propia marca promueve para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de usuarios posible.