Más equipamiento y más barato: cuál es el precio del nuevo Volkswagen Taos que llega de México
En un cambio de estrategia, el SUV mediano estrenó una actualización profunda que eleva su dotación tecnológica y refuerza la seguridad en toda la gama.
Volkswagen lanzó en Argentina el nuevo Taos fabricado en México, una actualización de su SUV mediano que ahora luce un rediseño completo, más tecnología y mayor equipamiento, pero con la particularidad de que, pese a las mejoras, llega con precios sensiblemente más bajos que el modelo que se ofrecía hasta ahora en nuestro país.
El modelo conserva las tres versiones ya conocidas por el mercado local: Comfortline, Highline y Highline Bitono. Todas incorporan evoluciones importantes en conectividad con la plataforma Mi VW Connect y un salto tecnológico en pantallas, iluminación y asistencias a la conducción.
La renovación incluye también un paquete de seguridad activa más completo que ahora ofrece de serie varios sistemas avanzados que antes estaban reservados a las versiones más equipadas.
Diseño y nueva propuesta de equipamiento del Volkswagen Taos
El nuevo Volkswagen Taos presenta una renovación visible en el exterior, con un paragolpes rediseñado, nueva parrilla y faros delanteros IQ Light. Porta llantas de aleación de 18” o 19”, según la versión, además de una barra LED trasera que conecta los faros y un logo posterior iluminado.
En el interior, el modelo ofrece un tablero actualizado con molduras renovadas, una pantalla semiflotante y nuevas combinaciones de materiales. Todas las versiones cuentan con Active Info Display de 10,25”, volante multifunción en cuero con levas, iluminación ambiental de diez colores, climatizador bizona y acceso sin llave.
El motor se mantiene: equipa el mismo 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm, pero ahora asociado a una transmisión Tiptronic de ocho velocidades, orientada a mejorar la eficiencia. También continúa el sistema Driving Mode Selection, con los modos Normal, Deportivo, Ecológico e Individual.
Seguridad, asistencias y diferencias entre las versiones del nuevo VW Taos
El modelo incorpora un paquete ampliado de asistencias a la conducción. Entre los sistemas disponibles según versión figuran Front Assist con frenado autónomo de emergencia, Lane Assist, Travel Assist, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, detector de punto ciego, asistente de tráfico cruzado trasero, Emergency Assist y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.
La versión Comfortline trae llantas de 18”, cuero símil pana en los asientos, cargador inalámbrico, cámara trasera, control de presión de neumáticos y control de crucero adaptativo. Las variantes Highline y Highline Bitono agregan grilla frontal LED iluminada, llantas de 19”, asientos parcialmente en cuero perforado, techo panorámico, sistema de sonido con subwoofer y espejos exteriores rebatibles eléctricamente. La opción Bitono incorpora además techo y espejos en color negro brillante.
En cuando a las terminaciones, la línea ofrece seis opciones: Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Platino, Plata Pirita y los nuevos Gris Ártico y Azul Pacífico. Y para la variante Bitono, Blanco Puro y Gris Ártico con techo negro.
Cuánto cuesta el nuevo Volkswagen Taos
En un segmento muy competitivo como el de los SUV, la renovación del Taos llega acompañada por una nueva estrategia de reconfiguración de la lista de precios: la gama arranca en $54.200.000 para la versión Comfortline, continúa con $61.700.000 para la Highline y se completa con $62.500.000 en la variante Highline Bitono.
Esa nómina es toda una noticia porque, en la oferta de la marca hasta ahora, los valores eran más elevados: la versión Comfortline figuraba en $56.257.950, la Highline se ubicaba en $63.311.500 y la opción Bitono alcanzaba los $63.866.200, una escala que ahora quedó por encima de la nueva propuesta.
El nuevo VW Taos ya está disponible en los concesionarios de la marca, cuenta con garantía de 3 años o 100 mil kilómetros, lo que ocurra primero, y ofrece además el primer servicio de mantenimiento bonificado.
