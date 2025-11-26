Más equipamiento y más barato: cuál es el precio del nuevo Volkswagen Taos que llega de México

En un cambio de estrategia, el SUV mediano estrenó una actualización profunda que eleva su dotación tecnológica y refuerza la seguridad en toda la gama.

El nuevo Taos mantiene la gama de tres versiones pero con actualizaciones en todas las áreas. Foto: Volkswagen

Volkswagen lanzó en Argentina el nuevo Taos fabricado en México , una actualización de su SUV mediano que ahora luce un rediseño completo, más tecnología y mayor equipamiento, pero con la particularidad de que, pese a las mejoras, llega con precios sensiblemente más bajos que el modelo que se ofrecía hasta ahora en nuestro país .

El modelo conserva las tres versiones ya conocidas por el mercado local: Comfortline, Highline y Highline Bitono . Todas incorporan evoluciones importantes en conectividad con la plataforma Mi VW Connect y un salto tecnológico en pantallas, iluminación y asistencias a la conducción.

La renovación incluye también un paquete de seguridad activa más completo que ahora ofrece de serie varios sistemas avanzados que antes estaban reservados a las versiones más equipadas.

Diseño y nueva propuesta de equipamiento del Volkswagen Taos

volkswagen taos 3 En la parte trasera, una barra LED conecta los faros y le da un toque distintivo al modelo. Foto: Volkswagen

El nuevo Volkswagen Taos presenta una renovación visible en el exterior, con un paragolpes rediseñado, nueva parrilla y faros delanteros IQ Light. Porta llantas de aleación de 18” o 19”, según la versión, además de una barra LED trasera que conecta los faros y un logo posterior iluminado.

En el interior, el modelo ofrece un tablero actualizado con molduras renovadas, una pantalla semiflotante y nuevas combinaciones de materiales. Todas las versiones cuentan con Active Info Display de 10,25”, volante multifunción en cuero con levas, iluminación ambiental de diez colores, climatizador bizona y acceso sin llave.

El motor se mantiene: equipa el mismo 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm, pero ahora asociado a una transmisión Tiptronic de ocho velocidades, orientada a mejorar la eficiencia. También continúa el sistema Driving Mode Selection, con los modos Normal, Deportivo, Ecológico e Individual.

Seguridad, asistencias y diferencias entre las versiones del nuevo VW Taos

volkswagen taos 6 El interior del nuevo Taos es inconfundiblemente Volkswagen, aunque con un tablero actualizado y molduras renovadas. Foto: Volkswagen

El modelo incorpora un paquete ampliado de asistencias a la conducción. Entre los sistemas disponibles según versión figuran Front Assist con frenado autónomo de emergencia, Lane Assist, Travel Assist, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, detector de punto ciego, asistente de tráfico cruzado trasero, Emergency Assist y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

La versión Comfortline trae llantas de 18”, cuero símil pana en los asientos, cargador inalámbrico, cámara trasera, control de presión de neumáticos y control de crucero adaptativo. Las variantes Highline y Highline Bitono agregan grilla frontal LED iluminada, llantas de 19”, asientos parcialmente en cuero perforado, techo panorámico, sistema de sonido con subwoofer y espejos exteriores rebatibles eléctricamente. La opción Bitono incorpora además techo y espejos en color negro brillante.

En cuando a las terminaciones, la línea ofrece seis opciones: Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Platino, Plata Pirita y los nuevos Gris Ártico y Azul Pacífico. Y para la variante Bitono, Blanco Puro y Gris Ártico con techo negro.

Cuánto cuesta el nuevo Volkswagen Taos

volkswagen taos 5 A partir de la versión Highline, el VW Taos incorpora entre otras bondades las llantas de 19" y el techo panorámico. Foto: Volkswagen

En un segmento muy competitivo como el de los SUV, la renovación del Taos llega acompañada por una nueva estrategia de reconfiguración de la lista de precios: la gama arranca en $54.200.000 para la versión Comfortline, continúa con $61.700.000 para la Highline y se completa con $62.500.000 en la variante Highline Bitono.

Esa nómina es toda una noticia porque, en la oferta de la marca hasta ahora, los valores eran más elevados: la versión Comfortline figuraba en $56.257.950, la Highline se ubicaba en $63.311.500 y la opción Bitono alcanzaba los $63.866.200, una escala que ahora quedó por encima de la nueva propuesta.

El nuevo VW Taos ya está disponible en los concesionarios de la marca, cuenta con garantía de 3 años o 100 mil kilómetros, lo que ocurra primero, y ofrece además el primer servicio de mantenimiento bonificado.