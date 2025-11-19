Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Este SUV se destaca por su fiabilidad técnica y por ser uno de los más elegidos del mercado. Cuál es el retoque que aplicó la terminal en su precio este mes.

El Volkswagen Taos se mantiene firme como uno de los SUV más elegidos del mercado argentino. Tras su paso de producción local en la planta bonaerense de Pacheco a fabricarse en México -para darle espacio a la producción de la nueva Amarok South América - este modelo siguió creciendo en participación gracias a las bondades que ofrece su motor 1.4 turbonaftero de 150 CV, un interior amplio y un sistema multimedia eficiente. ¿Cuál es su valor con precio actualizado en noviembre 2025?

Este SUV mediano ofrece caja automática, una propuesta completa para uso familiar y viajes largos y una calificación de cinco estrellas en las pruebas LatinNCAP , lo que le otorga una seguridad más que interesante en un segmento donde compite frente a rivales directos como Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008.

Según los datos oficiales de la Asoaciación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), Volkswagen Taos patentó 1.141 unidades en octubre , lo que lo ubicó en el puesto 14 del ranking general de livianos y lo mantuvo dentro del grupo principal de SUV compactos del país. Su participación mensual fue del 2,3% , con una leve baja del –10,4% respecto a septiembre, pero con números muy competitivos dentro del segmento.

volkswagen-taos-2 Así luce el interior de Volkswagen Taos en Argentina. Volkswagen

Cómo quedó Taos frente a sus rivales directos en octubre:

Ford Territory: 1.709 unidades Chevrolet Tracker: 1.532 Toyota Corolla Cross: 1.339 Peugeot 2008: 1.251 Volkswagen Taos: 1.141

Acumulado enero–octubre 2025:

Volkswagen Taos suma 15.570 unidades patentadas en los primeros 10 meses del año, con una participación del 3,0% y un crecimiento interanual del +32,4% frente al mismo período de 2024 (11.757 unidades). Este desempeño lo posiciona como uno de los SUV compactos más consistentes del mercado, con una presencia destacada frente a modelos de producción regional. Tomando los datos acumulados de tu tabla ACARA, este es el Top 5 del mercado argentino en el segmento:

Toyota Corolla Cross – 17.203 unidades Chevrolet Tracker – 16.115 unidades Volkswagen Taos – 15.570 unidades Peugeot 2008 – 14.071 unidades Ford Territory – 12.166 unidades

Volkswagen Taos: ficha técnica y versiones

Volkswagen Taos pertenece al segmento C y combina un motor eficiente con un nivel de equipamiento que lo posiciona como una de las opciones más completas de su categoría. Tras el cambio de producción a México, mantiene la misma propuesta mecánica y de confort que lo hizo popular en Argentina.

VW Taos baul El baúl del Taos es de 500 litros y tiene una gran capacidad. Volswagen

Motorización y desempeño

Motor: 1.4 turbonaftero (250 TSI)

1.4 turbonaftero (250 TSI) Potencia: 150 CV

150 CV Torque: 250 Nm

250 Nm Caja: automática CVT de seis marchas

automática CVT de seis marchas Tracción: delantera

delantera Tanque: 50 litros

50 litros Autonomía urbana: aprox. 430 km

aprox. 430 km Autonomía en ruta: más de 870 km a 100 km/h constantes

Este conjunto se distingue por consumos razonables y una entrega de torque que se siente bien tanto en ciudad como en sobrepasos y viajes largos.

Versiones y equipamiento clave

Taos Comfortline 250TSI AT

Llantas de 18”

Ópticas LED

Seis airbags

Control de estabilidad, detector de fatiga, asistente de arranque en pendiente

Sistema multimedia VW Play compatible con Android Auto y Apple CarPlay

Taos Highline 250TSI AT

Llantas de 19”

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con función “stop & go”

Mantenimiento de carril

Estacionamiento automático

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones

Volkswagen Taos Volkswagen Taos, un vehículo urbano y que se desempeña bien en ruta. Volkswagen

Taos Highline Bi Tono 250TSI AT

Mismos ítems de Highline

Techo negro

Espejos exteriores en negro brillante

Detalles estéticos exclusivos

Volkswagen Taos 0 kilómetro: valor actualizado en noviembre 2025

Después del ajuste aplicado por la terminal del 7% este mes, los precios de Volkswagen Taos con valor actualizado a noviembre 2025 son los siguientes: