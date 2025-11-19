Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025
Este SUV se destaca por su fiabilidad técnica y por ser uno de los más elegidos del mercado. Cuál es el retoque que aplicó la terminal en su precio este mes.
El Volkswagen Taos se mantiene firme como uno de los SUV más elegidos del mercado argentino. Tras su paso de producción local en la planta bonaerense de Pacheco a fabricarse en México -para darle espacio a la producción de la nueva Amarok South América- este modelo siguió creciendo en participación gracias a las bondades que ofrece su motor 1.4 turbonaftero de 150 CV, un interior amplio y un sistema multimedia eficiente. ¿Cuál es su valor con precio actualizado en noviembre 2025?
Este SUV mediano ofrece caja automática, una propuesta completa para uso familiar y viajes largos y una calificación de cinco estrellas en las pruebas LatinNCAP, lo que le otorga una seguridad más que interesante en un segmento donde compite frente a rivales directos como Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008.
Volkswagen Taos: así son sus patentamientos en 2025
Según los datos oficiales de la Asoaciación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Volkswagen Taos patentó 1.141 unidades en octubre, lo que lo ubicó en el puesto 14 del ranking general de livianos y lo mantuvo dentro del grupo principal de SUV compactos del país. Su participación mensual fue del 2,3%, con una leve baja del –10,4% respecto a septiembre, pero con números muy competitivos dentro del segmento.
Cómo quedó Taos frente a sus rivales directos en octubre:
- Ford Territory: 1.709 unidades
- Chevrolet Tracker: 1.532
- Toyota Corolla Cross: 1.339
- Peugeot 2008: 1.251
- Volkswagen Taos: 1.141
Acumulado enero–octubre 2025:
Volkswagen Taos suma 15.570 unidades patentadas en los primeros 10 meses del año, con una participación del 3,0% y un crecimiento interanual del +32,4% frente al mismo período de 2024 (11.757 unidades). Este desempeño lo posiciona como uno de los SUV compactos más consistentes del mercado, con una presencia destacada frente a modelos de producción regional. Tomando los datos acumulados de tu tabla ACARA, este es el Top 5 del mercado argentino en el segmento:
- Toyota Corolla Cross – 17.203 unidades
- Chevrolet Tracker – 16.115 unidades
- Volkswagen Taos – 15.570 unidades
- Peugeot 2008 – 14.071 unidades
- Ford Territory – 12.166 unidades
Volkswagen Taos: ficha técnica y versiones
Volkswagen Taos pertenece al segmento C y combina un motor eficiente con un nivel de equipamiento que lo posiciona como una de las opciones más completas de su categoría. Tras el cambio de producción a México, mantiene la misma propuesta mecánica y de confort que lo hizo popular en Argentina.
Motorización y desempeño
- Motor: 1.4 turbonaftero (250 TSI)
- Potencia: 150 CV
- Torque: 250 Nm
- Caja: automática CVT de seis marchas
- Tracción: delantera
- Tanque: 50 litros
- Autonomía urbana: aprox. 430 km
- Autonomía en ruta: más de 870 km a 100 km/h constantes
Este conjunto se distingue por consumos razonables y una entrega de torque que se siente bien tanto en ciudad como en sobrepasos y viajes largos.
Versiones y equipamiento clave
Taos Comfortline 250TSI AT
- Llantas de 18”
- Ópticas LED
- Seis airbags
- Control de estabilidad, detector de fatiga, asistente de arranque en pendiente
- Sistema multimedia VW Play compatible con Android Auto y Apple CarPlay
Taos Highline 250TSI AT
- Llantas de 19”
- Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con función “stop & go”
- Mantenimiento de carril
- Estacionamiento automático
- Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones
Taos Highline Bi Tono 250TSI AT
- Mismos ítems de Highline
- Techo negro
- Espejos exteriores en negro brillante
- Detalles estéticos exclusivos
Volkswagen Taos 0 kilómetro: valor actualizado en noviembre 2025
Después del ajuste aplicado por la terminal del 7% este mes, los precios de Volkswagen Taos con valor actualizado a noviembre 2025 son los siguientes:
- Volkswagen Taos 1.4 Comfortline AT: $56.257.950
- Volkswagen Taos 1.4 Highline AT: $63.311.500
- Volkswagen Taos 1.4 Bi Tono: $63.866.200
