Cuánto sale un Volkswagen Polo 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre

Es uno de los autos 0km más patentados y referente en el segmento de los hatchbacks. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Volkswagen Polo, el vehículo más accesible de la marca alemana en el país. Foto: VW Argentina

Con la salida del Gol, el Volkswagen Polo quedó como la nueva puerta de entrada a la marca en Argentina . Y desde entonces no paró de ganar terreno: diseño moderno, buena seguridad de serie y una gama que cubre desde lo más básico hasta una propuesta deportiva muy completa en el GTS. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Importado desde Brasil, este hatchback del segmento B se consolidó como uno de los autos más elegidos del país por varios motivos: mejoró en conectividad : ahora toda la gama incorpora una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, un salto importante frente a los primeros modelos post restyling.

Además, con la llegada de la versión Comfortline 170 TSI , Volkswagen sumó una alternativa intermedia para quienes buscan más equipamiento sin llegar al valor de la tope de gama Highline.

Volkswagen Polo en los patentamientos de octubre 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Polo patentó 1.460 unidades en octubre, lo que lo ubicó en el puesto 9 del ranking general de modelos livianos. Su participación mensual fue del 3,0%, manteniéndose firme dentro del Top 10 nacional.

Top 10 de patentamientos de octubre (ACARA oficial)

Toyota Hilux – 2.523 unidades Toyota Yaris – 2.253 Peugeot 208 – 2.232 Ford Ranger – 2.031 Fiat Cronos – 1.844 Ford Territory – 1.709 Volkswagen Amarok – 1.619 Chevrolet Tracker – 1.532 Volkswagen Polo – 1.460 Volkswagen Tera – 1.347

Acumulado enero–octubre 2025 (ACARA oficial)

El Polo suma 19.524 unidades entre enero y octubre, ubicándose como uno de los hatchbacks más vendidos del año y superando ampliamente a varios competidores del segmento B.

Toyota Yaris – 28.286 unidades Fiat Cronos – 27.866 Toyota Hilux – 27.112 Peugeot 208 – 26.887 Ford Ranger – 22.744 Volkswagen Amarok – 22.036 Volkswagen Polo – 19.524 Toyota Corolla Cross – 17.203 Chevrolet Tracker – 16.115 Peugeot 2008 – 14.071

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Volkswagen Polo: ficha técnica y versiones

La gama del Volkswagen Polo en Argentina está pensada para cubrir distintos perfiles de usuarios y combina una base mecánica conocida con opciones más modernas. Son cuatro versiones en total: solo la más económica mantiene la caja manual; el resto recurre a transmisiones automáticas.

volkswagen polo

La opción de entrada es el Polo Track MSI, equipado con el motor 1.6 naftero aspirado de 110 CV y 155 Nm, junto a una caja manual de cinco marchas. Es la alternativa más simple y accesible, pensada para un uso cotidiano sin complicaciones.

Un escalón arriba aparece el Polo Comfortline 170 TSI, que adopta el motor 1.0 turbo, más eficiente y con mejor respuesta en el tránsito urbano. Entrega 170 Nm de torque y trabaja con una caja automática Tiptronic de seis velocidades.

Por encima está el Polo Highline 170 TSI, que mantiene la misma mecánica del Comfortline pero suma un nivel de equipamiento más completo: mejor iluminación, detalles interiores de mayor calidad y un paquete de seguridad más amplio.

El tope de gama es el Polo GTS, la variante deportiva de la familia. Incorpora el 1.4 turbo de 250 Nm asociado a la caja DSG de siete marchas, junto con un diseño exterior específico, terminaciones exclusivas y una puesta a punto más orientada a las prestaciones.

Cuánto cuesta un Volkswagen Polo en noviembre 2025

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca de un 2.9%, estos son los valores actualizados del Volkswagen Polo en Argentina para noviembre: