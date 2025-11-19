Así es la impresionante versión deportiva del Peugeot 208: ¿llega a la Argentina?

La flamante versión GTi se presenta en el Salón de San Pablo. Totalmente eléctrica, tiene 280 CV: es el 208 más potente que se haya fabricado.

El Peugeot 208 vuelve a encender la chispa de los fierreros, ahora con una versión GTi 100% eléctrica que combina la tradición deportiva de la marca con la nueva era de los autos “cero emisiones”. Se trata del E-208 GTi , un compacto, rabioso y tecnológico que ya fue confirmado para el Salón del Automóvil de San Pablo y que dispara la pregunta: ¿puede llegar a los concesionarios de Argentina?

Peugeot trabaja fuerte en la difusión de este modelo, que será la estrella de su stand en Brasil. La marca promete un espacio futurista y una puesta muy “gamer” alrededor del Peugeot 208 GTi eléctrico , acompañado por los nuevos 208 GT y 2008 GT híbridos producidos en la planta de El Palomar . El objetivo es mostrar que la familia 208 tiene futuro tanto en combustión, como con híbridos y también eléctricos.

Este E-208 GTi está desarrollado por Peugeot Sport , la división de alto rendimiento que diseña los autos de competición del León. De ahí toma buena parte de la tecnología y del know how que se vio en las 24 Horas de Le Mans y en el Mundial de Resistencia (WEC) . En otras palabras, el Peugeot 208 de todos los días se transforma acá en un juguete de pista pensado para quienes buscan prestaciones fuertes, pero sin renunciar a la movilidad eléctrica.

Al mismo tiempo, este lanzamiento tiene un fuerte componente simbólico. Después de varios años de ausencia, la marca recupera la legendaria sigla GTi para aplicarla a un modelo basado en la misma plataforma del 208 fabricado en la Argentina.

Peugeot E-208 GTI Peugeot E-208 GTI. Stellantis

Así es el Peugeot 208 GTi eléctrico que se exhibirá Brasil

En mecánica, el Peugeot 208 GTi eléctrico deja de lado por completo los motores nafteros y apuesta por un propulsor 100% eléctrico montado en el eje delantero. Entrega 280 CV y 345 Nm de torque, cifras que lo colocan por encima de cualquier otro Peugeot 208 de serie y lo convierten en un verdadero deportivo. Según los datos oficiales, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, un registro digno de modelos de segmentos superiores.

La energía llega desde una batería de 54 kWh, que le permite una autonomía estimada de 350 kilómetros bajo el ciclo WLTP. En uso real, y sobre todo si se aprovecha todo el potencial del modo Sport, esa cifra lógicamente tiende a reducirse. Otro punto fuerte es la recarga: el Peugeot 208 GTi admite potencias de hasta 100 kW en corriente continua, lo que posibilita pasar del 20% al 80% de carga en menos de media hora en un cargador rápido.

Para que el comportamiento esté a la altura del motor, Peugeot Sport trabajó a fondo el chasis. El E-208 GTi tiene la suspensión rebajada 30 mm, trochas ensanchadas (más de 50 mm adelante y casi 30 mm atrás), amortiguadores específicos y una calibración del ESP con modo Sport. A eso se suma un diferencial autoblocante delantero que ayuda a poner la potencia en el piso y un sistema de frenos sobredimensionado, con discos ventilados de gran diámetro y pinzas de cuatro pistones, pensado para soportar un uso intenso en ruta o en circuitos.

Diseño y ambiente deportivo para el Peugeot 208 más extremo

A primera vista, el Peugeot 208 GTi eléctrico no es un auto estridente, pero sí está lleno de detalles que lo separan del resto de la gama. Tiene pasarruedas ensanchados, un spoiler delantero, difusor trasero, llantas de 18 pulgadas con diseño exclusivo y una fina línea roja en los laterales que rinde homenaje al recordado 205 GTi. La firma lumínica de “tres garras” LED y un nuevo tono de rojo deportivo exclusivo terminan de darle el aire extremo.

Puertas adentro, el ambiente también cambia respecto de un Peugeot 208 convencional. Se destacan los asientos deportivos con mayor sujeción lateral, tapizados con costuras rojas, el i-Cockpit con instrumental digital configurado para mostrar datos de potencia, torque y flujo de energía, y una iluminación ambiental también en tonos rojos. Como guiño a quienes extrañan el ruido de los motores turbo, la marca sumó un sistema de sonido artificial que acompaña las aceleraciones y refuerza la sensación de manejo deportivo.

¿Puede llegar a la Argentina este Peugeot 208 GTi eléctrico?

La gran incógnita para nuestra región es si este Peugeot 208 GTi eléctrico se quedará sólo como una estrella de salón o si, más adelante, desembarcará en los concesionarios. Por ahora, lo único confirmado es su presencia en el Salón de San Pablo, donde Peugeot medirá la reacción del público.

En Brasil, la marca ya vende el E-208 “convencional” y acaba de sumar los 208 GT Hybrid y 2008 GT Hybrid fabricados en El Palomar, lo que demuestra que el camino de la electrificación está en marcha. Por ahora, este modelo no está contemplado por la marca para el mercado argentino, aunque tratándose de un GTi todo es posible...