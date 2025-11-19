¿Mascotas en los balnearios de Neuquén? La propuesta "pet friendly" que se debate

La iniciativa es analizada en el Concejo Deliberante de Neuquén Capital. Impulsan la creación de espacios delimitados. También habrá reglas que cumplir.

Las mascotas podrían disfrutar también del verano en los balnearios de Neuquén

En la ciudad de Neuquén se propone una nueva ordenanza que permitiría a las familias llevar a sus animales no humanos a los balnearios habilitado s, donde actualmente está prohibido.

La propuesta incluye la creación de espacios delimitados en los balnearios específicamente para perros, siempre y cuando sean llevados con correa, collar y, si son temperamentales, con bozal.

La iniciativa está siendo tratada en el Concejo Deliberante y se busca su aprobación antes del inicio de la temporada de verano en diciembre. La idea es organizar y regular la presencia de animales en las costas del río Limay para garantizar una convivencia responsable.

Así lo anticipó la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti.

Los animales como parte de las familias

“En la actualidad, rige una ordenanza que prohíbe acercarse a los balnearios habilitados en las costas de la ciudad con animales no humanos y la realidad es que las personas tienen incorporados los animales dentro de sus hábitos y sus actividades familiares”, explicó.

Entonces, a los fines de organizar esta situación, lo que se planteó, explicó la funcionaria, “es un proyecto de ordenanza para que cada uno de los balnearios habilitados tenga un espacio delimitado para aquellas familias que quieran ir al río con su animal no humano, con collar y en caso de ser un animal temperamental, con bozal, porque esa normativa sigue vigente”.

Luciana De Giovanetti

De Giovanetti aspira a que este proyecto de ordenanza sea aprobado antes del inicio de la temporada que viene por el Concejo Deliberante para así “poder reglamentarlo inmediatamente y delimitar estos espacios en los balnearios”.