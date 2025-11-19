Robaron un auto de 12 millones de euros que construyó un argentino: cómo lo encontraron

Solo se fabricaron tres unidades de este súper deportivo de lujo. La pista llegó en el momento menos esperado. Cuál es el estado de la causa.

Pese a que rigen muchos controles en el mercado de compraventa de vehículos de súper lujo, este deportivo creado por Horacio Pagani Zonda que la concesionaria tenía en exhibición era en realidad un auto robado. Foto: Pagani

Un hallazgo inesperado en un concesionario de Milán, en Italia , abrió un caso tan inusual como delicado: un mecánico descubrió que el Pagani Zonda Tricolore expuesto allí, uno de los tres que existen en el mundo y valuado en unos 12 millones de euros , figuraba como desaparecido en Alemania desde hacía meses . Dicho en otras palabras: la creación del argentino Horacio Pagani era un auto robado .

Fue un detalle en la verificación del chasis durante una revisión de rutina lo que bastó para que la historia diera un giro de 180 grados: en concreto, cuando el técnico inspeccionó el súper deportivo, advirtió que el registro indicaba que había sido alquilado en Núremberg , pero también que pesaba una denuncia de su propietario por seis meses de falta de pagos y posterior desaparición .

La información llegó de inmediato a los carabineros , que iniciaron las comprobaciones. Acto seguido, las autoridades cruzaron datos entre la denuncia alemana y la realizada en Milán y ordenaron la confiscación del auto. Acto seguido, la Fiscalía de Milán abrió una investigación para reconstruir su recorrido desde que salió de suelo teutón. Y pudieron comprobar que, a pesar de que estaba expuesto como un vehículo de colección más, las inconsistencias eran ciertas .

Esta edición especial del deportivo de Horacio Pagani fue lanzada en homenaje a los Frecce Tricolori, el equipo de vuelo acrobático de las Fuerzas Aéreas Italianas. Foto: Pagani

Investigación en Italia sobre el Pagani Zonda Tricolore robado

Ante esto, el concesionario italiano afirmó haber comprado el Pagani de buena fe, pero no pudo exhibir contratos válidos ni facturas que acreditaran su propiedad. Esa falta de documentación sólida reforzó las dudas sobre la operación. La causa ahora busca determinar si existió apropiación indebida, ocultación de bienes o falsificación de documentos.

pagani zonda tricolore 5 El Pagani Zonda Tricolore monta un motor V12 de 7.3 litros que entrega 670 CV de potencia a las ruedas traseras. Foto: Pagani

Los investigadores también revisan pagos, transferencias e intermediarios para intentar delimitar responsabilidades y establecer si la aparición del auto en Milán obedeció a una maniobra deliberada o a una cadena de operaciones irregulares.

En paralelo, sí hubo una buena noticia para la empresa propietaria: al momento de que se destapara el caso, el súper deportivo no presentaba desperfectos ni modificaciones. Este representante de los súper deportivos estaba intacto, tal como salió de fábrica, y lo único irregular eran sus papeles, lo que sugiere que el objetivo habría sido su venta y no su desguace o alteración.

Un modelo creado por Horacio Pagani con solo tres unidades en el mundo

La identidad del modelo agrega aún más singularidad al caso. El Pagani Zonda Tricolore es una edición ultraexclusiva basada en el Zonda Cinque, equipada con un motor V12 de origen Mercedes-AMG de 7.3 litros que entrega 670 CV de potencia y un par motor de 780 Nm. La potencia se transmite al eje trasero mediante una caja automática de seis velocidades.

pagani zonda tricolore 1 La carrocería es una clara referencia a la bandera italiana. Foto: Pagani

Pagani Automobili, fundada en 1992 por el argentino Horacio Pagani, y creó esta serie como homenaje al 50º aniversario de los Frecce Tricolori, el equipo de vuelo acrobático de las Fuerzas Aéreas Italianas. Su carrocería azul con detalles en verde, blanco y rojo rinde tributo a la bandera italiana y sintetiza la combinación de arte, ingeniería y exclusividad que caracteriza a la marca.

pagani zonda tricolore 4 El Tricolore está basado en el Pagani Zonda Cinque. Foto: Pagani

El Zonda es el modelo más icónico de Pagani, una de las marcas de lujo más importantes del mundo, y el Tricolore representa su expresión más rara: solo tres unidades fueron fabricadas. Su relevancia en el mundo del automovilismo de lujo es tal que en febrero fue noticia que uno de ellos llegó a subastarse en París con menos de 1.200 kilómetros en su odómetro. Y aunque no trascendió el monto final, el valor estimado de cada ejemplar supera los 12 millones de euros.

Por eso, la aparición de uno de estos autos en el centro de una investigación por fraude resulta extraordinaria en un mercado tan vigilado como el de los vehículos de colección. Precisamente por su rareza, su presencia en un showroom como si se tratara de un auto más del inventario hizo que el caso llamara aún más la atención.