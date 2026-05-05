La curiosa promesa que cumplió Horacio Pagani.

Horacio Pagani , uno de los referentes más pasionales del periodismo deportivo, demostró que es un hombre que cumple con sus promesas y esta vez lo tuvo que hacer por culpa de Franco Colapinto . Tras lanzar una arriesgada apuesta al aire en el ciclo Nuestra mañana, el periodista debió afrontar las consecuencias de la excelente performance del piloto argentino en el Gran Premio de Miami.

El desafío era claro: si el joven piloto argentino lograba finalizar la competencia entre los primeros nueve puestos, Pagani les daría un pico a todos sus compañeros de mesa. Lo que muchos tomaron como una broma al pasar, se transformó en una obligación real cuando el monoplaza de Alpine cruzó la meta en la octava posición (que se convirtió en séptima con la sanción a Charles Leclerc), desatando la alegría nacional.

Sin margen para la duda, y lejos de cualquier arrepentimiento, Pagani tomó la iniciativa en pleno vivo. La "víctima" del cumplimiento de la deuda fue Marcelo Bonelli , quien recibió el beso del histórico periodista ante la mirada entre divertida y asombrada del resto del equipo. Más allá de la anécdota mediática, el gesto de Pagani simboliza el entusiasmo que genera la presencia argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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Franco Colapinto continúa demostrando que tiene el talento para competir en la élite y la capacidad de sacar el costado más inesperado de quienes siguen su carrera minuto a minuto. Mientras el piloto celebra sus puntos, Por su parte, Horacio Pagani ya es protagonista del video más compartido de la jornada.

Horacio Pagani fulminó a Diego Leuco

Horacio Pagani quedó envuelto en un verdadero escándalo cuando opinó sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo. Las críticas no tardaron en llegar y Diego Leuco fue uno de los que tomó la posta y cuestionó duramente al periodista que no dudó en fulminarlo. “El problema está en haberlo puesto a Pagani en el lugar de idolatría en el que se lo puso. Él siempre fue así. Él era el jefe de mi papá en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía los mejores viajes, los premios, todo”, dijo Leuco en su programa de Luzu defendiendo a Morena Beltrán quien había sido víctima de las palabras de Pagani.

Enojado y sin filtros, el panelista de Bendita recogió el guante y cruzó a Leuco. “No puedo permitir que cualquier perejil me falte el respeto. Me mandaron un video donde me faltás el respetó y me agraviás. No sé en razón de qué”, se escucha decir al periodista quien reconoce no entender el motivo de su agravio ya que en otros eventos se han cruzado y siempre saludado con coordialidad y respeto.

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Lejos de frenar la pelota, Pagani comparó su trayectoria periodística con la de Leuco a quien, según el, le fue más sencillo trabajar y desarrollar una carrera en los medios por su padre. “Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar de periodista. No te consumo, no me gusta en general, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. No es cierto que dije que podía relatar. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar”, dijo.

Además, aprovechó para desmentir a Diego que lo acusó de quedarse con los mejores regalos cuando trabajó en Clarín junto a Alfredo Leuco. “A lo mejor se olvidó (tu papá) de contarte que en el Mundial 78 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín”, retrucó. Lejos de poner fin a la discusión, continuó y fue tajante. “Vos te hacés el canchero, hablas con suficiencia.. tengo 60 años de periodismo y podemos arreglar esta cuestión dónde y cómo quieras. No te hagas el gracioso”, cerró molesto y desafiante.