Horacio Pagani fulminó a Diego Leuco: “No necesité un viejo que me ayudara a laburar de periodista”

El periodista cuestionó el espacio de las mujeres en el ambiente del fútbol y fue duramente criticado por Diego Leuco a quien destrozó. Qué se dijeron.

Horacio Pagani quedó envuelto en un verdadero escándalo cuando opinó sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo. Las críticas no tardaron en llegar y Diego Leuco fue uno de los que tomó la posta y cuestionó duramente al periodista que no dudó en fulminarlo.

“El problema está en haberlo puesto a Pagani en el lugar de idolatría en el que se lo puso. Él siempre fue así. Él era el jefe de mi papá en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía los mejores viajes, los premios, todo”, dijo Leuco en su programa de Luzu defendiendo a Morena Beltrán quien había sido víctima de las palabras de Pagani.

Enojado y sin filtros, el panelista de Bendita recogió el guante y cruzó a Leuco. “No puedo permitir que cualquier perejil me falte el respeto . Me mandaron un video donde me faltás el respetó y me agraviás. No sé en razón de qué”, se escucha decir al periodista quien reconoce no entender el motivo de su agravio ya que en otros eventos se han cruzado y siempre saludado con coordialidad y respeto.

Lejos de frenar la pelota, Pagani comparó su trayectoria periodística con la de Leuco a quien, según el, le fue más sencillo trabajar y desarrollar una carrera en los medios por su padre. “Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar de periodista. No te consumo, no me gusta en general, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. No es cierto que dije que podía relatar. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar”, dijo.

Además, aprovechó para desmentir a Diego que lo acusó de quedarse con los mejores regalos cuando trabajó en Clarín junto a Alfredo Leuco. “A lo mejor se olvidó (tu papá) de contarte que en el Mundial 78 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín”, retrucó.

Lejos de poner fin a la discusión, continuó y fue tajante. “Vos te hacés el canchero, hablas con suficiencia.. tengo 60 años de periodismo y podemos arreglar esta cuestión dónde y cómo quieras. No te hagas el gracioso”, cerró molesto y desafiante.