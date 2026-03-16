Isabel Macedo sumó un nuevo integrante a su familia y en las redes no la perdonaron
La actriz compartió un momento de felicidad al anunciar en sus redes sociales la llegada de una nueva integrante y algunos usuarios estallaron.
Isabel Macedo generó diversas opiniones en las redes sociales luego de presentar en su familia a Molly, una perrita de raza Pointer que disfrutarán también sus hijas Belita y Julia compartiendo momentos de felicidad. Principalmente enterneció a sus seguidores con el video donde anunció la incorporación.
"Hola, mi amor. Ahora sí llegó el momento de conocer a toda tu familia. Cierren los ojos”, soltó Macedo el en el video previo a revelar de qué se trataba la noticia. Acto seguido, la niña Belita confesó sorprendida: “¡Es un perro! Cuidado, que es un perro de verdad...”. Ya interactuando, la misma niña dijo emocionada: "Me dio besitos. Vení, te vamos a mostrar toda la casa”.
Más allá de las niñas, también será una compañía para la actriz y su pareja Juan Manuel Urtubey. En su pie de video, Macedo escribió: “ Molly, todo el amor que tenemos es para vos, bebé”. Esta publicación generó una reacción amistosa en algunos fans, aunque otros mostraron sus diferencias.
Es que algunos expresaron sus críticas al suponer que la mascota fue comprada y no adoptada en un refugio: "Ojalá adoptarán y no compraran", "Adopta no compres!!! No fomenten la compra", "Espero que haya sido adoptado y no comprado!!!!", "Xq no adoptan", dicen algunos mensajes. Sin embargo, Macedo no dio precisiones si compró o adoptó la perrita.
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