Espectáculos La Mañana Isabel Macedo Isabel Macedo sumó un nuevo integrante a su familia y en las redes no la perdonaron

Isabel Macedo generó diversas opiniones en las redes sociales luego de presentar en su familia a Molly, una perrita de raza Pointer que disfrutarán también sus hijas Belita y Julia compartiendo momentos de felicidad. Principalmente enterneció a sus seguidores con el video donde anunció la incorporación.

"Hola, mi amor. Ahora sí llegó el momento de conocer a toda tu familia. Cierren los ojos”, soltó Macedo el en el video previo a revelar de qué se trataba la noticia. Acto seguido, la niña Belita confesó sorprendida: “¡Es un perro! Cuidado, que es un perro de verdad...”. Ya interactuando, la misma niña dijo emocionada: "Me dio besitos. Vení, te vamos a mostrar toda la casa”.

Más allá de las niñas, también será una compañía para la actriz y su pareja Juan Manuel Urtubey. En su pie de video, Macedo escribió: “ Molly, todo el amor que tenemos es para vos, bebé”. Esta publicación generó una reacción amistosa en algunos fans, aunque otros mostraron sus diferencias.