Juan Etchegoyen reveló que Priscila Privocapich y el Rifle Varela estarían saliendo.

El Rifle Varela y la ex pareja de Roberto García Moritán , la periodista deportiva Priscila Crivocapich , tuvieron un encuentro el fin de semana que los vinculó amorosamente en una historia de amor en el pasado. Fue el periodista Juan Etchegoyen , quién no sólo dio detalles de lo que pasó el sábado por la noche en un recital entre los famosos, sino que también confirmó una relación en el pasado entre ellos.

“Quiero abrir el programa con lo que es hasta ahora un fuerte rumor de romance que tiene la particularidad de que ellos han tenido una historia hace años así que donde hubo fuego cenizas quedan puede aplicar”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live”. Siguiendo con su información, Juan afirmó: “El sábado a la noche los vieron juntos en un recital pasándola bomba y llamó la atención que justo ellos aparezcan así sabiendo que habían tenido algo en el pasado. Estoy hablando de lo que puede confirmarse como un amor de periodistas”.

“Ella es ex de un reconocido político y él conduce hace años programas deportivos y también magazine. Los dos están solteros y han compartido una velada el fin de semana”, dijo Etchegoyen que luego brindó más datos. “La persona que me da la info me dice que estaban muy cómodos el uno con el otro y súper cercanos. Me hablan de un romance entre la ex de Moritan, la periodista Priscila Crivocapich y el periodista Rifle Varela”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas.

Embed - Fuerte rumor de romance de Rifle Varela y Priscila Crivocapich: “Donde hubo fuego, cenizas quedan”

Y concluyó: “El encuentro tuvo lugar el sábado por la noche en el Movistar Arena cuando los dos fueron a ver la banda de cumbia Q’Locura. Es un parejon la verdad. Se los veía con mucha química me contaban personas que los vieron y muy enganchados desde lo verbal”.

Cómo fue la escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne

El presunto romance entre la actriz Gimena Accardi y el cantante de trap Seven Kayne empieza a consolidarse cada día más. Los artistas, que compartieron trabajo en una serie vertical de tono erótico que sorprendió a sus seguidores, vienen alimentando las versiones de un vínculo más allá de lo laboral cada vez que coinciden en redes sociales o en eventos.

Las señales, lejos de disiparse, se multiplicaron en las últimas horas con un video que generó revuelo entre los fans y volvió a ponerlos en el centro de la escena. En una reciente publicación, Gime mostró fragmentos de una escapada a la Costa Argentina junto a Seven. La actriz aparece disfrutando del mar y la playa a pesar del frío, bailando en la terraza del hospedaje y acariciando un caballo. El músico, por su parte, se deja ver en la pileta y luego en la tranquilidad del lugar, tocando la guitarra. El detalle que más llamó la atención es que en el clip solo aparecen ellos dos, lo que muchos interpretaron como la confirmación de una relación sentimental.

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Las historias de Accardi en Instagram terminaron de avivar las especulaciones: aunque la mayoría de las postales la muestran sola, en una de ellas se puede distinguir a Seven en segundo plano, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores atentos. La atmósfera de complicidad y relax que transmiten las imágenes refuerza la idea de una conexión especial entre ambos, lejos del ruido urbano y en un entorno de calma.

Cabe destacar que los rumores sobre el romance no son nuevos. En noviembre, la pareja revolucionó las redes al publicar una serie de collages, fotos y videos repletos de complicidad e ideas estéticas vinculadas tanto al juego de la seducción como al proceso creativo conjunto.