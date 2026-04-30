Cómo fue la escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne.

El presunto romance entre la actriz Gimena Accardi y el cantante de trap Seven Kayne empieza a consolidarse cada día más. Los artistas, que compartieron trabajo en una serie vertical de tono erótico que sorprendió a sus seguidores, vienen alimentando las versiones de un vínculo más allá de lo laboral cada vez que coinciden en redes sociales o en eventos.

Las señales, lejos de disiparse, se multiplicaron en las últimas horas con un video que generó revuelo entre los fans y volvió a ponerlos en el centro de la escena. En una reciente publicación, Gime mostró fragmentos de una escapada a la Costa Argentina junto a Seven. La actriz aparece disfrutando del mar y la playa a pesar del frío, bailando en la terraza del hospedaje y acariciando un caballo. El músico, por su parte, se deja ver en la pileta y luego en la tranquilidad del lugar, tocando la guitarra. El detalle que más llamó la atención es que en el clip solo aparecen ellos dos, lo que muchos interpretaron como la confirmación de una relación sentimental.

Las historias de Accardi en Instagram terminaron de avivar las especulaciones: aunque la mayoría de las postales la muestran sola, en una de ellas se puede distinguir a Seven en segundo plano, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores atentos. La atmósfera de complicidad y relax que transmiten las imágenes refuerza la idea de una conexión especial entre ambos, lejos del ruido urbano y en un entorno de calma.

image

Cabe destacar que los rumores sobre el romance no son nuevos. En noviembre, la pareja revolucionó las redes al publicar una serie de collages, fotos y videos repletos de complicidad e ideas estéticas vinculadas tanto al juego de la seducción como al proceso creativo conjunto. El primer retrato de la dupla impuso un clima propio: Accardi en primer plano, bajo una iluminación rojiza y una actitud desafiante, mientras Kayne, de perfil y mirada serena, sumaba misterio al cuadro.

Gime Accardi y Seven Kayne, una de las relaciones del momento

Otras imágenes los mostraban a Gime Accardi y Seven Kayne relajados, sentados en lo que parecía un backstage, rodeados de cuadernos y agendas, reforzando la idea de trabajo en equipo y confianza en el set. Collages de claquetas, pupitres y nuevas poses juntos consolidaron la atmósfera y el vínculo. Sin embargo, la secuencia más comentada llegó cuando el cantante se inclinó hacia la actriz, apoyando la mano en su mentón, mientras ella mantenía una mirada directa y segura hacia la cámara.

La tensión crecía plano a plano, bajo el influjo de una luz rojiza y una arquitectura industrial que sumaban intimidad y suspenso. En la imagen final, él le sostiene el rostro con ambas manos y se acerca, a punto de dar un beso, pero Accardi corta el video justo antes del desenlace, dejando todo a la imaginación de sus seguidores.

image

En el mismo tono provocador y artístico, la actriz publicó una historia en blanco y negro mostrando su espalda y brazo desnudos cubiertos de frases como “pasión”, “lo que se hace por amor” y “cómodo no significa...”. El mensaje elegido para acompañar la foto fue: “Ya les dije que se pongan cómodos porque vamos a servir…”, reafirmando el cuidado estético y performático de sus posteos más recientes.