Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

Este jueves por la mañana, el Jefe de Gobierno porteño y la periodista fueron padres. Los detalles del nacimiento.

Finalmente, uno de los días más emotivos en sus días llegó para Jorge Macri y María Belén Ludueña : este jueves por la mañana nació Vito, el primer de hijo fruto de la relación que mantienen entre ambos. Luego de un largo proceso de gestación, la pareja disfruta los primeros momentos con el niño y celebran este 30 de abril con la emoción que lo recordarán año tras año.

Según lo trascendido, la periodista dio a luz en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad que es comandada por el propio Macri bajo el mote de Jefe de Gobierno. Por el momento no se conocieron mayores precisiones sobre cómo se desarrolló el parto pero se estima que con el paso de las horas contarán detalle del nacimiento.

Por qué le pusieron Vito

Hace algunas semanas la conductora había expresado su emoción por la llegada del niño y reveló el motivo por el cual decidieron ponerle ese nombre. No fue casualidad, sino que representa para ella la vida y protección, a los cuales María Belén los considera esenciales.

Si bien había detrás una elección emocional del nombre, reveló que uno de los aspectos por los cuales lo eligió fue la combinación con su apellido.

La foto que habían compartido previo al nacimiento

Horas previas al nacimiento, la pareja había compartido una imagen juntos en el ascensor, donde se hacía notar la felicidad de ambos, y una panza gigante de Ludueña que anticipaban el pronto nacimiento. "Última foto de 2", compartió en sus redes sociales.

Jorge Macri- María Belén posteo hijo

Antes de encomendarse al descanso, también había compartido una imagen de la Virgen de Lourdes que había visitado en Mar del Plata. “Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más! Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien y vas a protegernos como lo venís haciendo a mi, a Jorge y a Vito. Amén”, escribió.