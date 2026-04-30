Espectáculos La Mañana Martín Fierro Todos los nominados para los Premios Martín Fierro 2026

Todos los nominados para los Premios Martín Fierro 2026.

Ya hay fecha para la esperada gala de premiación de los Martín Fierro de Televisión 2026. En ese contexto, durante la emisión de A la Barbarossa, en la mañana de Telefe, se llevó a cabo el anuncio de las ternas y sus nominados. Luis Ventura, presidente de APTRA, encabezó la transmisión especial junto al panel del ciclo conducido por Georgina Barbarossa.

Ventura fue el encargado de traer todas las novedades sobre la gran ceremonia que distingue lo mejor de la televisión nacional. En un clima de entusiasmo propio de las grandes ocasiones, el periodista de espectáculos compartió una a una las nominaciones, generando reacciones inmediatas tanto en el estudio como en las redes sociales.

La gala principal, que se celebrará el lunes 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires, promete reunir a las figuras más importantes del medio, además de reconocer las producciones y personalidades más destacadas del año anterior.