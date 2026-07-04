Disney+: El drama español "Yo, Adicto", por qué todo el mundo está viendo esta serie

Disney Plus apostó por una de las historias más conmovedoras con "Yo, adicto", una serie inspirada en la experiencia personal de Javier Giner.

Desde hace un tiempo, Disney Plus apostó por una de las historias más crudas y conmovedoras de los últimos años con "Yo, adicto", una serie inspirada en la experiencia personal del escritor y director Javier Giner. El público actualmente sigue eligiéndola, eso se refleja en que sigue estando entre las tramas más vistas.

Basada en el libro autobiográfico de Javier Giner, publicado en 2021, la ficción retrata el proceso de destrucción y reconstrucción de un hombre atrapado por las adicciones, en una producción que busca abrir el debate sobre la salud mental y el consumo problemático. Con un enfoque íntimo y sin concesiones, la serie es una de las propuestas dramáticas más potentes del catálogo de la plataforma.

La historia sigue a un hombre que pierde el control de su vida debido a la adicción, un proceso que deteriora por completo su bienestar físico y emocional. Lejos de centrarse únicamente en el consumo de sustancias, "Yo, adicto" profundiza en el impacto psicológico de las adicciones y en el difícil camino hacia la recuperación.

La ficción también pone el foco en un escenario pocas veces retratado en televisión: un centro de desintoxicación, donde el protagonista deberá enfrentarse a sus propios miedos, heridas y contradicciones. El resultado es un relato que transita desde los momentos más oscuros hasta la posibilidad de reconstruir una vida con ayuda, esfuerzo y acompañamiento profesional.

Javier Giner llevó su propia historia a la pantalla

El creador de la novela no solo cedió los derechos de su obra, sino que también participó activamente en la adaptación televisiva como showrunner en su presentación, además de escribir también dirigió los episodios de la serie junto a Aitor Gabilondo, uno de los nombres más reconocidos de la ficción española. El actor Oriol Pla interpreta al alter ego de Javier Giner y encabeza un reparto integrado por Nora Navas, Àlex Brendemühl, Marina Salas, Vicky Luengo, Omar Ayuso, Itziar Lazkano y Ramón Barea.

El mensaje de Javier Giner detrás de "Yo, adicto"

Al anunciar la serie, Javier Giner expresó su deseo de que la adaptación sirva para generar conversaciones sobre una problemática que todavía suele vivirse en silencio. El autor manifestó que nunca imaginó que su experiencia personal llegaría a una audiencia internacional a través de Disney+ y reveló que su principal objetivo fue que la ficción contribuya a reducir el estigma que rodea a las personas con adicciones. Además, remarcó que otro de los principales objetivos de la serie es transmitir un mensaje esperanzador: que es posible salir de la adicción con apoyo, tratamiento y compromiso personal.

Aitor Gabilondo: "Todos podemos reconocer alguna adicción"

Por su parte, Aitor Gabilondo explicó que la lectura del libro le permitió reflexionar sobre otras formas de dependencia que van más allá de las drogas. El guionista sostuvo que muchas personas buscan refugio en el trabajo, en determinadas conductas o incluso en sí mismas cuando no logran gestionar sus emociones. En ese sentido, consideró que la historia de Javier Giner representa a muchas personas que atraviesan conflictos similares, aunque sus adicciones adopten formas diferentes.

Con una mirada honesta, actuaciones de gran intensidad y una historia basada en hechos reales, "Yo, adicto" se consolidó desde un primer momento como una de las series más impactantes de Disney+, ofreciendo un retrato profundo sobre las adicciones, la salud mental y la posibilidad de volver a empezar.