El peligroso medicamento que encontraron junto al cuerpo de Hayden Panettiere: para qué se usa

La actriz de 36 años, fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda. Qué determinó la autopsia.

Hayden Panettiere y el medicamento Narcan, encontrado en la vivienda donde murió la actriz. (Foto: AP)

Un medicamento encontrado en la residencia donde falleció Hayden Panettiere, una estrella de Hollywood dejó todavía más preguntas sobre su trágica y temprana muerte.

Hayden Panettiere tenía 36 años. “Policía y personal de emergencias médicas respondieron a un reporte de una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts, en Easley Bridge Road, a la 1.51 de la madrugada del domingo”, detalló el canal WYFF4, el primero que dio la primicia.

La actriz fue reconocida por sus papeles en Héroes, Nashville y las películas Scream 4 y Scream 6. Vivía en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.

Fuentes policiales indicaron que un amigo llamó al servicio de emergencias pidió asistencia para una mujer que había sufrido un paro cardíaco. Los paramédicos iniciaron maniobras avanzadas de reanimación y realizaron compresiones torácicas. También utilizaron epinefrina, un medicamento empleado en determinados casos de paro cardíaco.

La sorpresiva muerte de Hayden Panettiere, de 36 años, la actriz que se hizo famosa por la serie Héroes.

Los esfuerzos se extendieron durante más de media hora, pero la actriz fue declarada muerta a las 14.32. En las comunicaciones con la central de emergencias se mencionaron las palabras “sobredosis” y “paro cardíaco”.

El peligroso medicamento que encontraron junto al cuerpo de Hayden Panettiere

Se trata de Narcan, un aerosol nasal utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. El dispositivo apareció sobre un colchón después de que los médicos intentaran reanimarla.

La autopsia no detectó lesiones traumáticas y los investigadores descartaron, de manera preliminar, la intervención de otra persona.

Narcan es una de las marcas comerciales de la naloxona, un medicamento que bloquea temporalmente los efectos de los opioides. Dentro de ese grupo aparecen sustancias como la heroína y el fentanilo, además de analgésicos recetados como la morfina, la oxicodona y la hidrocodona.

El Narcan es una versión nasal de la naloxona utilizada para revertir sobredosis de opioides. (Foto: Adrees Latif/Reuters)

Una sobredosis puede reducir la respiración hasta provocar pérdida de conocimiento, daño cerebral o muerte. La naloxona se une a los mismos receptores del sistema nervioso y desplaza las moléculas del opioide. Por eso, puede restablecer la respiración en pocos minutos.

El aerosol se aplica dentro de una fosa nasal y no requiere entrenamiento médico especializado. También existen versiones inyectables.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó en 2023 la venta de Narcan nasal sin receta. Su efecto es rápido, pero temporal. Algunas sustancias permanecen en el organismo más tiempo que la naloxona, por lo que la persona puede volver a perder el conocimiento y necesitar otra dosis.

Narcan no genera adicción ni produce una intoxicación. En una persona que no consumió opioides, normalmente no provoca efectos relevantes. En pacientes con dependencia puede desencadenar un síndrome de abstinencia repentino, con náuseas, sudoración, dolor corporal o agitación.

Por qué el hallazgo no confirma la causa de la muerte

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville completó la autopsia al día siguiente. El estudio no encontró señales de golpes, heridas u otros traumatismos que pudieran explicar el fallecimiento. La Policía tampoco detectó indicios de un delito o de circunstancias sospechosas. La causa y la manera de la muerte permanecen abiertas hasta que finalicen los estudios toxicológicos y las demás pruebas complementarias.

La actriz había hablado públicamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas. También contó que atravesó períodos de rehabilitación y relató parte de esa experiencia en sus memorias, publicadas en mayo de 2026. Ese antecedente no alcanza para concluir que murió por una sobredosis.