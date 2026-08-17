Murió Hayden Panettiere, la actriz de "Héroes" y "Nashville" a los 36 años

La sorpresiva y trágica muerte de la artista causó gran conmoción en las últimas horas. Qué se sabe sobre la causa de su muerte.

La sorpresiva muerte de Hayden Panettiere , de 36 años, la actriz que se hizo famosa por la serie Héroes.

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de una reconocida actriz de Hollywood y hay gran conmoción por la noticia. La estrella televisiva tenía una extensa trayectoria en películas y series.

Se trata de la sorpresiva muerte de Hayden Panettiere , de 36 años, la actriz que se hizo famosa por la serie Héroes.

Aún no se conocen mayores detalles acerca de la causa de la muerte de la famosa figura televisiva, el medio TMZ habló con una fuente cercana a ella y confirmaron que la actriz se había quejado de un fuerte dolor de espalda el último tiempo que la obligó a hacerse estudios.

“Policía y personal de emergencias médicas respondieron a un reporte de una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts, en Easley Bridge Road, a la 1.51 de la madrugada del domingo”, detalló el canal WYFF4, el primero que dio la primicia.

Fue un conocido de Panettiere el que hizo la desesperada llamada al 911 para buscar ayuda.

Fuentes policiales confirmaron a los medios locales de Carolina del Sur que si bien hay una investigación abierta, no hubo “indicios de delito ni circunstancias sospechosas”.

El padre de la actriz emitió un comunicado. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla”, expresó.

La vida privada de Panettiere fue muy complicada y el talón de Aquiles para su carrera, algo que quedó reflejado en la reciente publicación de su autobiografía. La actriz fue víctima de violencia de género y estuvo involucrada en situaciones de consumo de drogas que la llevaron a internarse en clínicas especializadas para desintoxicarse.

Quién era Hayden Panettiere, la actriz de “Héroes” y “Nashville” que murió a los 36 años

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Desde muy chica, su figura iluminó los flashes de Hollywood debido a los trabajos muy conocidos a los que accedió.

La carrera profesional de Panettiere comenzó en 1994, cuando tenía cinco años, cuando fue elegida para participar en la telenovela de ABC One Life to Live.

Luego, dio el salto a otra soap opera llamada Guiding Light, de la cadena CBS, pero un año después, en 1997, volvió al ciclo en el que había debutado. Trabajó allí hasta 2000.

Mientras se hacía una cara conocida en la TV de esa era debutó en el cine: le puso su voz a uno de los personajes de Bichos: una aventura en miniatura, una de las primeras películas animadas de la historia.

Panettiere empezó a ser una figura recurrente en muchas producciones. Pasó a formar parte de varias ficciones y películas muy conocidas como Ally McBeal, Malcolm in the Middle, Tiger Cruise y Ice Princess, entre otras.

Su gran protagónico fue como porrista con poderes en la serie Héroes, que la catapultó a lo más alto. Luego, trabajó en Scream 4, en la serie Nashville y volvió a la saga de terror creada por Wes Craven hace muy poco en Scream 6.