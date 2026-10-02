Escándalo otra vez entre Rebord y Aquino: "Decile a tu mujer que te gusta cog... a la amiga"

Tomás Rebord y Guillermo Aquino supieron ser grandes amigos cuando compartían streaming en Blender. Pero esa historia de amor, amistad y otras situaciones de amigos, fue tirada a la basura por ambos y pasaron a ser enemigos. Todo ocurrió cuando Aquino decidió no renovar con el streaming y firmó contrato con Vorterix , lo que consideraron como una traición.

El escándalo creció a niveles que sorprendieron en el mundo del espectáculo. Las chicanas sobrevuelan y no dan tregua entre ambas partes. No solo fue un mano a mano, sino que el enfrentamiento involucró a Sugus Leunda , la pareja de Rebord, y también, la esposa de Guillermo, Lu Iácono. En medio de este tire y afloje, los rumores apuntan a una supuesta ruptura debido a una supuesta infidelidad de él con una compañera de trabajo.

Aquino apretó el acelerador y puso una publicación en sus redes que hizo estallar por los aires el escándalo. Subió una foto de la esposa de Rebord embarazada y le colocó un corazón con una imagen suya comiendo fideos. Un accionar que fue tomado como una chicana en la que habría puesto en duda la paternidad de Rebord.

Ante eso, Leunda fue picante con una respuesta dura."Dos veces tuviste que subir una foto mía embarazada porque sos un pobre tipo que para lo único que le dan los huevs es para meterse con mujeres y obviamente no soy ni la primera ni la única", escribió en las historias de Instagram.

A su vez, agregó un mensaje explosivo: "Hacete hombre de una vez. Bancate el mano a mano cuando te tocan el timbre en vez de esconderte atrás del seguridad para salir corriendo a subir una fotito editada, decile a tu señora que te gusta cogerte a la amiga para que no se tenga que enterar por terceros y metete con el jefe cuando te quieran rajar en vez de amenazar a tu compañerita de trabajo. Pero qué más se puede esperar de un cuarentón que se levanta meado a la madrugada".