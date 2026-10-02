Sofi Martínez apareció después de los rumores de besos y reconciliación con Leuco: ¿confirmó las fotos?

La periodista deportiva estuvo en Luzu y contó detalles del encuentro con Diego en Aeroparque. Los rumores sobre un encuentro donde habrían existido abrazos y un beso.

Las imágenes de Diego Leuco y Sofía Martínez juntos en el Aeroparque Jorge Newbery de la Capital Federal reavivaron los rumores de una reconciliación entre ellos. No solo eso, sino que, sumado a los retratos fotográficos, apareció una versión que alega un cruce donde habría existido algunos abrazos y un beso en los labios sin ocultarse.

Mientras la hipótesis crece y cada vez se expone más en público, Sofía estuvo presente este viernes por la mañana en el programa Nadie Dice Nada, del streaming Luzu, y habló sobre este encuentro que no pasó desapercibido. Con cierta picardía, desarrolló sobre el tema y contó detalles al respecto.

"Estaba en el aeropuerto porque volví de Córdoba de hacer el partido de la Selección frente a Bolivia. Volví ayer. Fuimos con mi amigo Maxi López, estaba Gastón Edul, Nani Senra y otros periodistas", dijo como introducción a su explicación sobre el encuentro que mantuvieron.

Ante esa explicación, Momi Giardina, integrante del programa, fue irónica: "¿Y Leuco está cubriendo deportes ahora?". Sin dejar pasar la pregunta, Sofi respondió y sumó detalles: "Me lo crucé. Él se iba a Mar del Plata". Ante esa explicación, Angelita Torres dijo con cierta picardía: "Qué locura el destino", e hizo referencia al "hilo rojo" que simboliza una conexión invisible.

"Yo no tomé café, él si. Yo justo a esa hora salí de Aeroparque porque llegué de Córdoba", dijo y agregó: "Fue loco que coincidieran los horarios porque obviamente yo no saqué mi pasaje. Él estaba ahí. Hay un lugar que está cerca de la zona de 'arribos nacionales'. Salgo y estaba tomando un café, entonces lo saludé y me quedé charlando".

Las fotos que se viralizaron

Los rumores cada vez son más fuerte. Diego Leuco y Sofía Martínez estarían siendo protagonistas de un nuevo capítulo amoroso en la historia que tuvieron. Encuentros en la televisión, una cercanía evidente y un trato especial en las últimas horas en un aeropuerto, según fotos que se volvieron viral.

Las figuras de la televisión argentina no pasaron desapercibida ante las cámaras de personas que estaban en el lugar: caminaron juntos sin escondites según las imágenes que compartió el usuario de Instagram lomaspopucom, e incluso se habrían despedido con un abrazo y beso en la boca según trascendió.

Los detalles que revelaron sobre el encuentro

“Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios”, contó el mismo medio mencionado anteriormente. Estos rumores se suman a distintos encuentros que mantuvieron públicamente en el ámbito laboral como en el streaming Luzu TV y la dupla de conducción que hicieron en La Peña de Morfi. En ambos lugares coquetearon recordando esta relación.

Más allá de estos coqueteos recurrentes, ninguno de los dos confirmaron públicamente un acercamiento. Sin embargo, estas apariciones juntos en público llamaron la atención, a punto tal de que en el programa Nadie Dice Nada de este viernes bromearon: "Qué lugar más raro que un café en un aeropuerto", dijo Marcos Giles, mientras que ella esbozó una sonrisa cómplice.