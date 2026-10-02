Diego Leuco y Sofi Martínez a los besos en el aeropuerto, juntos otra vez: las fotos

Ambas figuras televisivas, que tuvieron un romance anteriormente, encendieron los rumores de una segunda oportunidad. Las fotos y detalles que trascendieron del encuentro.

Los rumores cada vez son más fuerte. Diego Leuco y Sofía Martínez estarían siendo protagonistas de un nuevo capítulo amoroso en la historia que tuvieron. Encuentros en la televisión, una cercanía evidente y un trato especial en las últimas horas en un aeropuerto, según fotos que se volvieron viral.

Las figuras de la televisión argentina no pasaron desapercibida ante las cámaras de personas que estaban en el lugar: caminaron juntos sin escondites según las imágenes que compartió el usuario de Instagram lomaspopucom, e incluso se habrían despedido con un abrazo y beso en la boca según trascendió.

“Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios”, contó el mismo medio mencionado anteriormente. Estos rumores se suman a distintos encuentros que mantuvieron públicamente en el ámbito laboral como en el streaming Luzu TV y la dupla de conducción que hicieron en La Peña de Morfi. En ambos lugares coquetearon recordando esta relación.

Más allá de estos coqueteos recurrentes, ninguno de los dos confirmaron públicamente un acercamiento. Sin embargo, estas apariciones juntos en público llamaron la atención, a punto tal de que en el programa Nadie Dice Nada de este viernes bromearon: "Qué lugar más raro que un café en un aeropuerto", dijo Marcos Giles, mientras que ella esbozó una sonrisa cómplice.

Cómo fue la conducción compartida en la Peña

Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron uno de los momentos más comentados de La Peña de Morfi durante la emisión del domingo 13 de septiembre. La expareja participó de una entrevista cruzada en la que, bajo la conducción y las preguntas de Sebastián Wainraich, se animaron a hablar sobre distintos aspectos de la relación que mantuvieron.

La periodista deportiva estuvo al frente del programa ante la ausencia de Carina Zampini y compartió con Leuco una charla en la que no faltaron las preguntas personales. Sin embargo, un comentario aparentemente espontáneo de Sofi terminó convirtiéndose en el momento más destacado de la entrevista.

La intimidad Sofi y Diego

Todo ocurrió cuando Diego quiso saber qué aspectos de su personalidad le gustaban y cuáles le molestaban. Sin demasiadas vueltas, Martínez respondió: “En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”. Leuco no esquivó la respuesta y reconoció una de las características que había señalado su expareja. “Sí, duermo mucho, mucho. Me quedo dormido hablando con vos. Eso es grave”, expresó el periodista.

La frase que se hizo viral en minutos

La conversación continuó entre bromas hasta que Sofi Martínez cometió un inesperado furcio que rápidamente llamó la atención de quienes seguían el programa. Al intentar dar un ejemplo, la periodista lanzó: “Por ejemplo, el sábado le dije ‘hagamos algo’”. La frase no pasó inadvertida porque dejó entrever que ambos habían compartido tiempo juntos el día anterior. Aunque Martínez advirtió inmediatamente lo que había dicho, el dato ya había quedado expuesto frente a las cámaras.

Terapia de ¿ex? Pareja con Sebastián Wainraich

Intentando cambiar rápidamente el eje de la conversación, Sofi le preguntó a Sebastián Wainraich si quería continuar con otra pregunta picante. De esa manera, buscó dejar atrás el comentario que había realizado segundos antes y evitar profundizar en la situación. Sin embargo, el momento ya había sido captado por los espectadores.

En redes sociales, especialmente en X, los seguidores de La Peña de Morfi y los fanáticos de la expareja comenzaron a compartir el fragmento de la entrevista y remarcaron el particular desliz de la conductora. El episodio volvió a poner a Diego Leuco y Sofi Martínez en el centro de la conversación, esta vez por una frase que, sin intención aparente, terminó revelando que habían estado juntos apenas un día antes de la entrevista televisiva.