El fuerte cruce entre Marina Calabró y el abogado de Facundo Moyano que sorprendió en vivo

Mariana Calabró defendió su trabajo y el de sus colegas, luego de que Facundo Moyano y su defensa hablaran sobre posibles denuncias a periodistas.

Una entrevista televisiva terminó en un tenso intercambio cuando los abogados de Facundo Moyano visitaron un programa para brindar detalles sobre la situación judicial que atraviesa el político. La conversación comenzó con explicaciones sobre el caso , pero rápidamente derivó en un cruce con los periodistas presentes, a raíz de algunos cuestionamientos sobre el tratamiento que había recibido el tema en los medios.

Este jueves 1 de octubre, Darío Saldaño y Juan Valle estuvieron en Primicias Ya, con Marina Calabró y Luis Ventura para hablar sobre la situación de su defendido. Durante la charla, los letrados hicieron referencia a la cobertura periodística y a una supuesta denuncia que Moyano podría realizar contra algunos comunicadores .

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando uno de los abogados sostuvo que el caso no había sido abordado con la suficiente "seriedad" , a diferencia del reciente caso mediático de Joaquín Levinton con su denuncia por abuso a su ex pareja. Marina Calabró lo interrumpió inmediatamente y defendió el trabajo realizado: “No puedo dejar pasar que diga eso, es nuestro prestigio profesional ”.

La conversación también pasó por una entrevista realizada por Moria Casán. Al ser consultado, uno de los abogados reconoció que no había visto ese contenido. En ese momento, Luis Ventura intervino con un comentario que elevó la tensión: “Que precisión para ver determinado tipo de televisión y otra no, es algo que dio vuelta en todos los canales”.

El cruce entre Marina Calabró y los abogados de Facundo Moyano

Más adelante, Marina Calabró llevó la conversación directamente hacia la situación judicial de los periodistas. Darío Saldaño confirmó que efectivamente existe un planteo relacionado con comunicadores, mientras que Juan Valle realizó una acusación que generó una inmediata respuesta de la conductora:

“Hay un tipo de periodistas que han llegado ofrecerle una participación en un panel a Candela a cambio de que diga falsedades en contra de Moyano”, aseguró el abogado. Ante esas declaraciones, Calabró intervino para realizar una aclaración y remarcar que ninguno de los periodistas presentes estaba involucrado en esa acusación: “Quiero aclarar algo, ninguno de los seis que estábamos ahí. Es una denuncia muy grave”.

La periodista continuó con su postura y mencionó un supuesto audio que, según explicó, había escuchado personalmente: “Espero la carta documento. Estoy convencida de que no hay una explicación racional posible de que Candela le diga Storto, no me importa en calidad de qué, que Facundo Moyano era quien proveía la droga […] y pase a la fiscalía a decir lo contrario. Hay un audio que yo escuché, si quiere se lo digo al juez, donde ella dice que quien la inicia en los consumos es él”, sostuvo.

Finalmente, Calabró desafió a los abogados a llevar sus dichos ante la Justicia y cerró el intercambio con una contundente frase: “No hay otra explicación racional posible que no sea un arreglo de partes. Lo ratifico, agréguelo a la demanda, haga lo que quiera, denúncieme, y lo vemos a la Justicia, va a tener que probar usted que yo miento. No me puede dejar como una mentirosa ante el público”.