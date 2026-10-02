Edith Hermida apuntó contra Andy Kusnetzoff y se hizo eco de supuestas versiones sobre sus conflictos laborales en radio y tv.

Edith Hermida fulminó a Andy Kusnetzoff y reveló el rumor que incomoda a sus compañeros: ¿Qué contó?

Edith Hermida volvió a protagonizar uno de esos momentos que rápidamente generan repercusión en la televisión argentina. La conductora realizó una serie de comentarios sobre Andy Kusnetzoff mientras analizaba uno de sus programas más conocidos y, fiel a su estilo, utilizó la ironía para referirse a la personalidad del periodista frente a sus compañeros.

El contexto de sus declaraciones también llamó especialmente la atención. Hermida se incorporó de manera temporal a Telefe como participante de MasterChef Celebrity , por lo que sus dichos sobre una de las figuras de la señal adquirieron una dimensión particular . La conductora habló mientras en Bendita presentaban un informe dedicado al conductor de PH , Podemos Hablar.

Durante el segmento, Hermida comenzó haciendo referencia a la dinámica habitual del ciclo de entrevistas de Kusnetzoff, especialmente a las consignas que plantea a sus invitados: “Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos . Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados”, comenzó.

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A partir de allí, la conductora imaginó una consigna dirigida directamente al periodista y lanzó una primera chicana vinculada a su manera de conducir: “Algo que debería decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’”.

Edith Hermida apuntó contra Andy Kusnetzoff

La conductora no se quedó únicamente con esa observación y profundizó su cuestionamiento al recordar la conducción de Kusnetzoff en Perros de la calle, el programa radial que encabeza desde hace años: “Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie”, sostuvo Hermida durante el informe.

El regreso de PH podemos hablar se venía postergando desde marzo.

Además, hizo referencia a versiones sobre el vínculo que el periodista tendría con algunos integrantes de sus equipos y con agentes de prensa.

Sin embargo, aclaró que su propia experiencia con Kusnetzoff fue diferente y evitó incluirse en esas situaciones: “Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa”, ironizó antes de agregar: “Igual conmigo siempre fue buena onda”.

Finalmente, Hermida cerró el momento con otra ocurrencia y propuso un particular enfrentamiento televisivo entre dos reconocidas figuras de la televisión argentina: “Habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”.