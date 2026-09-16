¡Bomba! Edith Hermida renunció a El Club del Moro: por qué se fue y quién es su reemplazo.

La periodista Laura Ubfal anunció que la locutora Edith Hermida decidió dejar El Club del Moro , el programa de La 100 que conduce Santiago del Moro en la primera mañana, después de formar parte del ciclo desde comienzos de 2024. La razón principal es que sus distintos compromisos laborales la hicieron elegir y finalmente optó por dejar el aire radial.

La decisión está vinculada especialmente con el comienzo de las grabaciones de MasterChef Celebrity , donde participa como una de las 24 figuras convocadas. A eso se suma su trabajo diario al frente de Bendita y su unipersonal “Teneme Paciencia”, por lo que continuar además con el ciclo de radio se volvió difícil de compatibilizar.

Según la comunicadora, la despedida del ciclo radial será el próximo viernes. La salida, de acuerdo con la información publicada, no implicaría un alejamiento definitivo, ya que quedaría abierta la posibilidad de que vuelva como invitada de manera ocasional. Así podrá reacomodar su agenda para afrontar una etapa con mayor exposición televisiva. Mientras mantiene su lugar histórico ciclo televisivo en el que reemplazó a Beto Casella , actualmente deberá combinar ese trabajo con su participación en el certamen gastronómico de Telefe .

La salida de Beto Casella de Bendita a fines de 2025 marcó un cambio de época para el histórico ciclo de El Nueve. Después de casi dos décadas con el conductor al frente, Edith Hermida asumió el desafío de ocupar ese lugar y quedó mucho más expuesta frente a la audiencia. La nueva conducción también modificó el lugar que la comunicadora ocupaba dentro del programa. Durante años había sido una de las figuras más reconocibles del ciclo y una de las principales reemplazantes del periodista. Con esa exposición llegaron además nuevos desafíos como su participación en MasterChef Celebrity, donde fue confirmada entre las figuras de la nueva temporada y su unipersonal “Teneme Paciencia”.

Por eso, su salida de La 100 se explica también por una agenda que se volvió considerablemente más exigente. Entre la televisión diaria, el certamen gastronómico y sus compromisos teatrales, decidió resignar uno de sus trabajos para poder reorganizar sus tiempos y afrontar esta nueva etapa profesional. Si bien no hay una confirmación por parte de Santiago del Moro, Laura Ubfal informó que "aparentemente, Catherine Fulop será la reemplazante de Edith Hermida en El Club del Moro y lo hará una o dos veces por semana".

Beto Casella habló de su salida de Bendita y del vínculo con Edith Hermida

La relación entre Beto Casella y Edith Hermida no terminó de la mejor manera desde que se encomendaron a la separación del proyecto histórico Bendita, un programa icónico de la televisión nacional que perdura desde hace 18 años. Ese quiebre en el ciclo generó una división que hasta el momento no tiene miras de cerrarse en un corto plazo.

Con proyectos separados, Edith en Bendita por El Nueve y Beto con BTV en América, no volvieron a mantener un diálogo como el que acostumbraban tener como cuando eran compañeros de trabajo. Alimentando más las diferencias entre ambos, el histórico conductor fue explosivo con Hermida. En diálogo con el periodista Guido Záffora, habló sobre el vínculo con Hermida: “Era una relación de mucho compañerismo, hemos disfrutado el durante durante años, pero después no”, aclaró confesando también que hizo uso de un sistema para cerrar esa etapa junto a ella.

Días atrás la conductora había evitado responder cuando le preguntaron si extrañaba a su excompañero. A sabiendas de esta respuesta en silencio, Beto contestó a la misma pregunta de forma diferente: “Yo no”, dijo con risas, dejando en claro cuál es la situación entre ambos. "Vos decís: ‘Ah, perdí un amigo’. Tampoco teníamos una relación de vernos fuera de... ¿entendés? Una relación de amistad”, esbozó dando a entender que se trataba de una relación laboral.

“Hice como un trabajo, se ve que hice ahí como un mecanismo de ‘Bueno, listo, borrón y cuenta nueva’”, soltó y agregó: “Extraño a algunos muchachos, tipo el utilero, Fogonazo, algunos muchachos con los que sí tenía más trato, incluso fuera del canal. Pero después no, yo una vez que despego, despego”.