El cambio estético que se realizó Luck Ra tras las fuertes críticas por su apariencia: "Lo lograron".

Luck Ra volvió a llamar la atención en las redes sociales pero, en esta oportunidad, compartió un cambio estético que se realizó luego de que le llegaran una ola de críticas sobre su apariencia luego de su polémica separación de La Joaqui .

De todas maneras, no había llamado tanto la atención hasta que el propio Luck Ra lanzó la frase: "Lo lograron, me voy a hacer los dientes", haciendo referencia a los comentarios que ha recibido últimamente.

Sin embargo, aclaró que no tenía que ver con lo dicho en redes y colocó la imagen de Burro de Shrek, con quien lo comparan seguido: "Mentira amigos, me encanta ser este. Quiéranse como son, siempre". Ahora queda esperar para ver los resultados porque el cuartetero todavía no subió fotos ni videos en sus redes del momento posterior al tratamiento.

La palabra de La Joaqui acerca de su relación con Tiago PZK

La Joaqui habló con el equipo de "La Mañana con Moria" tras protagonizar fuertes rumores de romance con Tiago PZK y aclaró cómo es su relación con el artista de trap. Pero eso no es todo, ya que también habló sobre Luck Ra tras su escandalosa separación.

"Estoy espectacular, trabajando mucho. No estoy en pareja, con Tiago está todo igual que siempre. Creo que es muy difícil desvincularse en el aspecto que sea, así que cada uno estará lidiando con sus emociones como puede y lo respeto y le deseo siempre lo mejor, cero rencor", comenzó la cantante en el ciclo de eltrece, y sumó sobre su expareja: "Uno a veces se expresa... en PLP dije que nunca me han tocado parejas que no me han engañado. Engañar es muy subjetivo. No buscaba tirarle hate a nadie, estábamos jodiendo entre amigas".

"Le deseo lo mejor, no tengo nada para decir de él porque no lo veo hace meses y no tengo nada que hablar con él. Solo le deseo que sea feliz, para nada siento que haya quedado algo pendiente. Cuando uno decide irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue. Estoy tratando de dar vuelta la página de la manera más sana posible", cerró La Joaqui sobre Luck Ra.

Los detalles desconocidos de la vida de Luck Ra

Yanina Latorre apuntó contra Luck Ra y lo calificó de “poco hombre”. Según relató, la manera en la que habría terminado el viaje a España dejó a La Joaqui en una situación especialmente incómoda. “Ella no tenía ni para el remís. Se fue con la valija sola al aeropuerto y tuvo que llamar a la familia para que le paguen el auto para ir al aeropuerto. No tenía ni 10 euros”, contó la periodista sobre la situación que atravesó la cantante.

Pero eso no fue todo. Yanina explicó que La Joaqui decidió bloquear a su expareja después de que se viralizara una fotografía suya llorando en el aeropuerto. La conductora también aseguró que Luck Ra se habría ido de Ibiza al cuarto día y que entre ambos no hubo una última conversación antes de la partida. “Él quedó muy mal parado con que ella se volvió sola, y aparte él la dejó al cuarto día y se fue. No hubo una última charla”, sostuvo Latorre. Además, señaló que el cantante habría cuestionado a su expareja por haber comprado con anticipación el pasaje para regresar a la Argentina.

Sin embargo, el dato que más impactó fue lo que La Joaqui habría descubierto mientras esperaba en Barajas. De acuerdo con el relato de Yanina, la artista comenzó a revisar sus mensajes de Instagram y recibió el contacto de una mujer que le habría enviado pruebas sobre lo sucedido en Ibiza. “Cuando ella está en el aeropuerto esperando, empieza a mirar sus mensajes de Instagram, y una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir. Una chica, digamos… una prostituta le cuenta que él, esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, relató.