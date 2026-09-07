La fuerte advertencia de La Joaqui a Luck Ra tras confirmar su romance con Tiago PZK

La cantante le dedicó un extenso posteo al cordobés tras haber expuesto el presente amoroso de su ex con Tiago PZK. Qué se dijeron.

El escándalo entre Luck Ra y La Joaqui suma un nuevo capítulo. Tras el descargo del cordobés, en medio de las acusaciones de infidelidad, la cantante usó sus redes sociales para fulminar a su ex y confirmar su nuevo romance con Tiago PZK.

A dos meses de haber confirmado la separación y tras intentar mantener un bajo perfil en medio del duelo, la cantante de RKT deslizó en su programa PLP en Luzu TV que todas sus parejas le habían sido infieles. La acusación no tardó en llegar al cordobés que salió al cruce al negar la infidelidad y apuntó a que la artista está saliendo con “un ex gran amigo” refiriéndose a Tiago PZK con quien se la vio en el Ecoparque porteño.

Lejos de mantenerse al margen, La Joaqui fue contundente con su postura y no solo confirmó su romance sino que le pidió a su ex que hiciera memoria antes de hablar de códigos y valores. "Porque vos sabés mejor que nadie la cantidad de cosas que callé -y que todavía callo- para cuidarte y preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor ", remarcó en un extenso mensaje en Instagram.

En el mismo texto, la cantante dijo que prefirió preservar “cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”, no por miedo sino “por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos”.

"También me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a 'un ex gran amigo' tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos", disparó, y sostuvo que se trata de "una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente" de Luck Ra.

"Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir", profundizó, para luego cerrar esa idea con dureza: "Reducir toda esa historia a 'mi ex gran amigo' no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición".

En otro fragmento de su descargo, la artista se refirió a que el duelo no entiende de tiempos. "Entiendo que te resulte chocante que haya podido procesar este duelo rápido. Pero los duelos no tienen un tiempo reglamentario y, mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima decisión sea considerada digna o respetable", enfatizó.