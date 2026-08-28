La inesperada reacción de Tuli Acosta al cambio de look de La Joaqui.

La bailarina sorprendió con un gesto tras el paso de la cantante por un salón de belleza.

El gesto de Tuli Acosta tras el cambio de look de La Joaqui encendió las redes y generó especulaciones. La cantante de RKT decidió modificar su imagen y volver al color de cabello que la identificó en otros momentos de su vida. La transformación fue documentada por su estilista, quien compartió el video del resultado en su cuenta profesional de Instagram, desatando una ola de comentarios.

El cambio de look no solo significó una renovación estética, sino que llegó en un momento clave de su vida personal. Tras dejar atrás lo que fue su relación con Luck Ra , la artista buscó enfocarse en sí misma y dar señales de un nuevo comienzo. El estilista, que ya había aparecido en medio de la polémica mediática por su vínculo con las dos, fue el encargado de mostrar la nueva imagen de la cantante ante sus seguidores.

El hecho que más comentarios generó no fue el cambio de color de cabello en sí, sino la reacción pública de Tuli Acosta . Identificada por muchos seguidores como la “tercera en discordia” en la relación entre La Joaqui y Luck Ra , la bailarina sorprendió al dar “me gusta” al video del cambio de look. El gesto, en apariencia simple, se convirtió en el centro de la discusión en redes sociales.

Para muchos usuarios, este “like” podía interpretarse de varias maneras. Algunos lo leyeron como una forma de dejar atrás tensiones y mostrar que no hay enemistad. Otros, en cambio, sugirieron que podía tratarse de una acción calculada para incomodar a la artista o, incluso, a sus propios seguidores. La falta de una explicación directa alimentó las teorías.

En casos como este, donde una interacción digital genera tanto revuelo, lo que está en juego no es solo la relación entre las protagonistas, sino también las formas en que los gestos mínimos se resignifican en el ecosistema de las redes sociales. Un “me gusta” en Instagram puede tener distintos matices según el contexto y los antecedentes de las personas involucradas.

El rol del estilista en esta secuencia no pasó inadvertido. Él fue quien compartió públicamente la transformación de La Joaqui, pero su cercanía con ambas protagonistas lo puso en el centro de las interpretaciones. En redes personales, el profesional muestra un vínculo de amistad consolidada tanto con la cantante como con Tuli Acosta.

El vínculo del estilista con ambas artistas

De hecho, la relación con Tuli Acosta quedó evidenciada hace pocos días, cuando el propio peluquero publicó un video junto a la bailarina acompañándolo de la frase “Te amo”. Este tipo de manifestaciones públicas refuerza la hipótesis de quienes consideran que el “like” de Tuli al video del cambio de look pudo haber estado motivado simplemente por el deseo de apoyar a un amigo en su trabajo profesional, sin que mediara una intención oculta hacia La Joaqui.

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Hasta el momento, ni La Joaqui ni Tuli Acosta hicieron declaraciones sobre la reacción que se generó. El silencio de ambas alimenta aún más las especulaciones y deja a los seguidores sin una versión oficial sobre lo sucedido.