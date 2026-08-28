La ex primera dama aprovecha de un espacio de conexión interna y conocimiento propio en el país europeo. Las fotos del lujoso lugar y qué figuras mundial pasaron por allí.

Juliana Awada está internada en una exclusiva clínica de bienestar: el objetivo de su visita a Suiza

Juliana Awada aprovechó de su descanso por Europa para pasar tiempo en una exclusiva clínica de bienestar en Suiza , donde aprovecha del lujo, las postales soñadas que ofrece el lugar, y la tranquilidad que no se obtiene en todos los lugares del mundo.

Atraviesa un período especial en su vida , de reconocimiento interno, conexión, tiempo de relax en la naturaleza y una vida distinta para sobrellevar los meses luego de la separación del expresidente de la Nación Mauricio Macri . En las últimas horas compartió imágenes sobre el lujoso lugar que visita.

La empresaria textil disfruta de su estadía en el país europeo. Contempla la naturaleza que le ofrece la imponente vista al lago Lemán y aprovecha el espacio para conectarse con la lectura de un libro, siendo un tiempo que lo acompaña con jugos frutales que le otorgan energía y la decoración de flores para hacer todo más natural.

Un viaje enfocado en lo espiritual, tratando de conectar con el bienestar y la longevidad en el Clinique La Prairie, un exclusivo centro destacado a nivel mundial, ubicado frente al mencionado lago.

Qué es la Clinique La Prairie

Está ubicada en Clarens-Montreux. Es una institución, con más de 50 médicos especialistas, que combina medicina, ciencia y bienestar, mezclado con in lujoso espacio que prevalece desde 1931, el año que inauguró.

Las otras figuras que pasaron por la Clinique

Según se conoció, también pasaron figuras argentinas como Diego Armando Maradona, Susana Giménez y Mirtha Legrand.

En el plano internacional, como también lo es Maradona, asistieron Michael Jackson, Mick Jagger, Angelina Jolie y Frank Sinatra, además de otras figuras como Marlene Dietrich, Alain Delon, Sharon Stone y Robert Redford.

Las fotos del lujoso lugar