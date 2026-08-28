Moria Casán alborotó las redes con una bikini a sus 80 años: el motivo por el que vacaciona en el exterior

La One lució un look imponente que revolucionó a sus fanáticos. El motivo por el cual decidió festejar su cumpleaños con un viaje.

Moria Casán alborotó las redes con una bikini que marcó tendencia: las vacaciones con las que celebra sus 80 años

Después del éxito con su serie publicada en la plataforma Netflix , Moria Casán se tomó unas vacaciones en un lugar paradisíaco en el que disfrutó un momento a solas y la conexión con la naturaleza. Con su consagrada figura, la One marcó tendencia con un look particular.

Este período de vacaciones en el exterior llegó luego de la celebración interna por sus 80 años en su casa de Parque Leloir, con un grupo selecto: su familia, con su hija, nietos y amigos más cercanos en la reunión.

En diálogo con la revista Gente , contó sobre la decisión de vacacionar: "No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje . Yo festejo la vida todo el año y para mi cumpleaños vuelo a algún lado para tomarme un descanso y agasajarme".

"En una fiesta uno tiene que ser anfitrión y hoy no puedo ser anfitriona de mil o dos mil personas. Me agota y no lo disfruto", agregó.

El Caribe, el destino elegido por la exvedette

Moria brilló en las vacaciones y marcó tendencia con una malla enteriza animal print, apostada cerca de una palmera, con la destacada arena de la zona, y luego, también lo hizo con una bikini del mismo estilo pero en otro contexto: ya disfrutando del agua.

En otro video publicado, se mostró disfrutando como cuando era pequeña, en una hamaca y luciendo una bikini verde, pareo negro y un sombrero especial.

Las fotos de Moria en las vacaciones