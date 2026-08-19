Cuál es el nombre real de Moria Casán: la historia que pocos conocen.

La One es furor en estos días ante el éxito de la serie de Netflix que narra su vida.

Moria Casán no es solo un nombre sino que con el paso del tiempo se convirtió en toda una marca registrada del espectáculo argentino.

La actriz, vedette y conductora construyó una identidad artística en teatro, televisión y cine, aunque detrás de ese nombre existe una historia particular vinculada con la elección que había hecho su madre y las normas de registro de aquella época.

El nombre real de Moria Casán es Ana María Casanova. La artista nació en Buenos Aires el 16 de agosto de 1946 y recibió ese nombre debido a una circunstancia familiar que se remonta a su nacimiento. Su madre había elegido llamarla Moria Elizabeth, pero las normas vigentes en aquel momento no permitían registrar ese nombre. Como consecuencia, finalmente fue inscripta como Ana María Casanova.

Con el paso de los años, aquel nombre de nacimiento quedó relegado frente al personaje que la artista construyó para desarrollar su carrera. El nombre Moria Casán terminó convirtiéndose en una marca propia dentro de la cultura popular argentina. La elección del nombre artístico fue determinante para la construcción de la figura pública que posteriormente se convertiría en una de las personalidades más reconocidas del espectáculo nacional. Aunque su identidad legal es Ana María Casanova, el nombre Moria Casán fue el que acompañó cada una de las etapas de su trayectoria profesional. Teatro de revista, cine, televisión, conducción y distintas actividades vinculadas al entretenimiento fueron consolidando esa denominación.

El nombre artístico quedó tan asociado a su personalidad que con el tiempo pasó a representar mucho más que una identidad profesional. Se convirtió en una marca reconocible, vinculada con un estilo frontal, provocador y alejado de los convencionalismos.

El apodo de La One

Además de su nombre artístico, Moria Casán incorporó otro apodo que se volvió inseparable de su figura: "La One". La denominación fue utilizada durante años para destacar el lugar que ocupa dentro del espectáculo argentino. El apodo funciona como una extensión de su personaje público y resume una de las características centrales de su trayectoria: la construcción de una personalidad artística singular, con una fuerte presencia tanto frente a las cámaras como sobre los escenarios.

A lo largo de las décadas, "La One" quedó instalada en el lenguaje de la televisión y de la farándula, al punto de ser utilizada habitualmente para referirse a la actriz. La trayectoria de Moria Casán comenzó vinculada al teatro de revista y posteriormente se extendió hacia diferentes áreas del entretenimiento. Trabajó en escenarios de la avenida Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz, además de protagonizar numerosas películas.

La televisión también tuvo un papel central en su carrera. La artista participó en programas de distintos formatos, protagonizó comerciales y se destacó especialmente como conductora de ciclos de entrevistas y talk shows. Su recorrido profesional también incluyó tareas como empresaria y representante artística.

El mensaje de Moria Casán para Lali Espósito tras las críticas de Marcelo Polino

Marcelo Polino generó polémica en la jornada de ayer al reflotar su vieja enemistad con Lali Espósito durante su conducción (en reemplazo de Moria Casán) en La Mañana con Moria. El periodista, quien quedó a cargo de la presentación del ciclo por las vacaciones de Moria Casán, criticó una supuesta actitud de la cantante durante las grabaciones de la serie biográfica de la diva.

Este reproche se suma a un historial de reclamos que Marcelo Polino sostiene desde hace años. Su enojo comenzó tras un malentendido con Nacha Guevara que derivó en la ruptura del vínculo, luego de haber sido el padrino del fandom de la cantante. Desde aquel momento, el periodista suele cuestionar a la estrella pop en cada aparición pública.

Pese a los rumores mediáticos que indicaban un distanciamiento entre la conductora y la artista, la propia Moria Casán salió a desmentir las versiones. La One aprovechó las redes sociales para marcar una postura firme ante las críticas vertidas en su propio programa y demostró que la relación con la cantante se mantiene en excelentes términos.

La diva respaldó a la artista mediante una publicación en su cuenta de X, donde reposteó una entrevista de Fefe Bongiorno realizada el día del rodaje y donde Lali hablaba de ella. "Loviu gladiadora", le escribió la conductora para dejar en claro su afecto y apoyo. En dicho material audiovisual se observa la calidez y predisposición de la estrella pop durante toda la jornada de grabación.