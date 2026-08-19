Se metió en la polémica: el mensaje de Moria Casán para Lali Espósito tras las críticas de Marcelo Polino.

Marcelo Polino generó polémica en la jornada de ayer al reflotar su vieja enemistad con Lali Espósito durante su conducción (en reemplazo de Moria Casán ) en La Mañana con Moria. El periodista, quien quedó a cargo de la presentación del ciclo por las vacaciones de Moria Casán, criticó una supuesta actitud de la cantante durante las grabaciones de la serie biográfica de la diva.

Las declaraciones del comunicador apuntaron a un supuesto aislamiento de la artista en el set de filmación. "Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros. Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro", lanzó el conductor reemplazante en la emisión del ciclo de las mañanas de eltrece.

Este reproche se suma a un historial de reclamos que Marcelo Polino sostiene desde hace años. Su enojo comenzó tras un malentendido con Nacha Guevara que derivó en la ruptura del vínculo, luego de haber sido el padrino del fandom de la cantante. Desde aquel momento, el periodista suele cuestionar a la estrella pop en cada aparición pública.

Pese a los rumores mediáticos que indicaban un distanciamiento entre la conductora y la artista, la propia Moria Casán salió a desmentir las versiones. La One aprovechó las redes sociales para marcar una postura firme ante las críticas vertidas en su propio programa y demostró que la relación con la cantante se mantiene en excelentes términos.

La diva respaldó a la artista mediante una publicación en su cuenta de X, donde reposteó una entrevista de Fefe Bongiorno realizada el día del rodaje y donde Lali hablaba de ella. "Loviu gladiadora", le escribió la conductora para dejar en claro su afecto y apoyo. En dicho material audiovisual se observa la calidez y predisposición de la estrella pop durante toda la jornada de grabación.

Lali le respondió a Marcelo Polino

Después de las recientes críticas del periodista por su actitud y de una serie de cuestionamientos que volvieron a ponerlos en veredas opuestas, la cantante decidió cerrar de manera definitiva el vínculo que todavía los conectaba. El conflicto tomó una nueva dimensión luego de que Marcelo Polino hiciera referencia a un supuesto desplante de Lali Espósito durante las grabaciones de la serie de Moria Casán. Ante esa versión, la artista habló con Ángel de Brito y fue contundente al explicar los motivos detrás de su distancia con el periodista. En ese contexto, Lali expuso directamente la razón que habría profundizado la ruptura y lanzó: "Es por el Javo".

“Es una maldad y mala leche”

LALI le respondió en #LAM a POLINO. pic.twitter.com/UgBddloAib — emi (@eeemiliano) August 19, 2026

Con esa frase, la cantante hizo alusión a Javier Milei y a la disputa pública que mantiene con el presidente desde hace varios años. El enfrentamiento entre ambos comenzó a tomar fuerza después de una opinión que Lali había expresado en redes sociales y que generó una fuerte reacción del mandatario.

Desde entonces, la artista recibió reiterados cuestionamientos públicos por parte de Milei, situación que también terminó atravesando algunos de sus vínculos dentro del ambiente artístico y mediático. En el caso de Polino, la diferencia ideológica habría sido uno de los factores que contribuyeron al alejamiento. La relación entre ambos, que había tenido una etapa de cercanía, quedó cada vez más deteriorada a partir de los distintos cruces y declaraciones públicas.