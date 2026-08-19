¡Explotó! Lali le respondió a Marcelo Polino luego de sus reiterados ataques

Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar un nuevo episodio de tensión con Marcelo Polino . Después de las recientes críticas del periodista por su actitud y de una serie de cuestionamientos que volvieron a ponerlos en veredas opuestas, la cantante decidió cerrar de manera definitiva el vínculo que todavía los conectaba.

El conflicto tomó una nueva dimensión luego de que Polino hiciera referencia a un supuesto desplante de Lali durante las grabaciones de la serie de Moria Casán . Ante esa versión, la artista habló con Ángel de Brito y fue contundente al explicar los motivos detrás de su distancia con el periodista. En ese contexto, Lali expuso directamente la razón que habría profundizado la ruptura y lanzó: "Es por el Javo".

Con esa frase, la cantante hizo alusión a Javier Milei y a la disputa pública que mantiene con el presidente desde hace varios años. El enfrentamiento entre ambos comenzó a tomar fuerza después de una opinión que Lali había expresado en redes sociales y que generó una fuerte reacción del mandatario.

Desde entonces, la artista recibió reiterados cuestionamientos públicos por parte de Milei, situación que también terminó atravesando algunos de sus vínculos dentro del ambiente artístico y mediático. En el caso de Polino, la diferencia ideológica habría sido uno de los factores que contribuyeron al alejamiento. La relación entre ambos, que había tenido una etapa de cercanía, quedó cada vez más deteriorada a partir de los distintos cruces y declaraciones públicas.

Lali dejó de seguir a Marcelo Polino en Instagram

Finalmente, Lali Espósito tomó una decisión concreta en las redes sociales: dejó de seguir a Marcelo Polino en Instagram. De esta manera, la cantante terminó de marcar la distancia con quien alguna vez había ocupado un lugar cercano en su carrera. La determinación representa el último paso de un distanciamiento que se había profundizado con el tiempo. Según trascendió, la artista estaba cansada de las críticas y del enfrentamiento constante, por lo que optó por cortar el último vínculo que permanecía activo en el ámbito digital.

La historia entre ambos había comenzado de manera muy diferente. Polino fue padrino del club de fans de Lali durante sus primeros años de carrera y mantuvieron durante mucho tiempo una relación cercana. Sin embargo, las diferencias ideológicas, los cuestionamientos y los sucesivos cruces terminaron modificando por completo ese vínculo. Ahora, con el unfollow de Lali, la relación parece haber quedado definitivamente en el pasado.