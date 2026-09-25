Tini Stoessel estaría presente en el show de Lali Espósito en River, según Ángel De Brito.

Lali Espósito se prepara para presentarse este sábado 26 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate y ya se empieza a especular con qué artistas estarán presentes.

Entre varios nombres posibles como Dillom, Miranda!, Joaquín Levinton y Duki, sorprendió la aparición de Tini Stoessel , con quien ya viene mantiene una gran relación en los últimos años.

Si bien no han lanzado ninguna canción juntas, Ángel de Brito aseguró: "Tini aparecería en el River de Lali. Todavía no se sabe si a verlo, si sube o a qué". "Porque viste que andan con mensajitos, que se invitan a los casamiento y todo eso", recordó en cuanto a la información que dio días atrás de que ambas están invitadas a la boda de la otra.

Además, blanqueó que durante muchos años esta relación fue muy tensa pero que mejoró con el correr del tiempo: "Cuando Tini empezó a madurar y abrirse a la vida, se encontraban en España, salían, tenían vida social y no las mostraban". Incluso, le atribuyó esta distancia a los padres de La Triple T.

Por otro lado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están preparando todos los detalles para su casamiento el 19 de diciembre y, entre eso, decidieron quiénes iban a ser los invitados. Después de que se filtraran las invitaciones de la boda, Pilar Smith salió a contar en LAM (América TV) que la cantante se había amigado con Emilia Mernes y que iba a estar presente junto a Duki. También, mencionó a Shakira.

Los invitados a la boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Sin embargo, Yanina Latorre la desmintió en su programa SQP y reveló lo que le dijo su fuente: “Me lo negaron. No va Shakira, no va Emilia Mernes, no va Duki. Es mentira, no están invitados, no se amigó Tini con ellos”. Además, dio a conocer algunos nombres que estarían presentes: “Si me dijeron Chris Martin, que cantó con ella. Hoy me dijeron: ‘No agarren la lista de Spotify para ver quién cantó con ella’. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo. María Becerra va, Lali Espósito está invitada, Nicki Nicole está invitada, (Paulo) Dybala está invitado, Messi está invitado y ya confirmó”.

“Mandaron pocas invitaciones, no mandaron a todo el mundo”, aclaró. Y, siguió mencionando: “(Leandro) Paredes está invitado. Hay muchos jugadores de Europa que les va a costar ir, porque al 19 de diciembre todavía no terminó la liga. En Estados Unidos sí, por eso Leo confirmó, lo mismo que los que están acá”.

“Me dijeron que no va a haber tantos famosos… No me la nombraron a Susana, pero ni por sí ni por no. Los famosos que van es porque son amigos, no va a haber un muestrario de famosos porque sí. Hay jugadores de la Selección, pero no todos, solamente los amigos”, concluyó asegurando que solo van a estar los de su entorno más cercano.