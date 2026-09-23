Esta es la polémica razón por la que Mariana Muzlera rompió el vínculo con Tini Stoessel.

La semana pasada se filtró cómo es la tarjeta de invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul . Ahora, muchos atribuyen que todo se trató de una chicana de Mariana Muzlera a su propia hija, lo que sacó a la luz cuál fue el punto de inflexión en la relación familiar.

“Ayer estuve hablando con alguien que también tiene mucha información, y me dice que los padres de Tini rompieron de alguna manera esta relación con Tini porque De Paul tendría contactos un tanto turbios”, aseguró la panelista de Puro Show, Fernanda Iglesias.

Continuando con los detalles del caso, Fernanda Iglesias agregó: “A ellos no les gusta porque temen que la estafen o le saquen plata. Pero no De Paul”. Sin entrar en detalles, la panelista de Puro Show aludió a que el columnista político Carlos Pagni en La Nación le dedicó varios artículos a los amigos del campeón del mundo. En particular por Alejandro “Turco” Calián.

Por otra parte, Angie Balbiani fue categórica al opinar sobre la versión de que Mariana Muzlera se habría enfurecido con una allegada: “Si la madre está pensando más en dejar de hablarle a una amiga porque va al casamiento, que en arreglar su relación con Tini es porque tiene muy cambiado de los parámetros”. “Están boicoteando el casamiento de la hija”, remató Nancy Duré escandalizada.

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel atraviesa una etapa marcada por importantes acontecimientos personales. Mientras continúa con sus presentaciones internacionales, la cantante volvió a referirse a su próximo casamiento con Rodrigo De Paul y sorprendió a sus seguidores durante un show en Guayaquil, Ecuador. La artista se encuentra a pocos meses de dar el sí junto al futbolista de la Selección Argentina y, durante su presentación, compartió con el público una reflexión sobre el paso del tiempo y la relación que mantiene con sus fanáticos desde sus comienzos en el mundo del espectáculo.

Durante el concierto, Tini interactuó con las personas que se encontraban en las primeras filas y habló sobre el momento que está a punto de vivir junto a Rodrigo De Paul: "Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores", expresó la cantante desde el escenario, visiblemente emocionada por lo que significará este nuevo capítulo en su vida.

La reacción de sus fanáticas no pasó inadvertida para la artista. Al observar las expresiones de sorpresa que generaron sus palabras, Tini respondió entre risas: "Miren cómo se quedaron". Aunque decidió no brindar detalles sobre la celebración, sí confirmó que la fecha está cada vez más cerca. "Será muy pronto", adelantó la cantante, alimentando todavía más la expectativa entre quienes siguen de cerca su relación con el futbolista.

En los últimos días, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de una supuesta invitación correspondiente al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Según trascendió, la celebración tendría lugar a mediados de diciembre en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un exclusivo predio ubicado en la provincia de Buenos Aires. Por el momento, la pareja no brindó públicamente mayores detalles sobre la organización del evento, aunque las declaraciones de Tini durante sus conciertos permiten conocer algunos aspectos de cómo vive personalmente la cuenta regresiva hacia el matrimonio.