Se filtró quién casará a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

En su programa, Yanina Latorre, adelantó quién será el encargado de unir en su celebración a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

La celebración de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúa sumando detalles a medida que se acerca una de las fechas más esperadas por la pareja. El próximo 19 de diciembre, ambos realizarán una ceremonia para celebrar su relación y, en las últimas horas, se conoció quién tendrá un papel especial durante ese momento.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda , donde contó que la persona elegida para oficiar la unión será alguien muy cercano al futbolista y que mantiene un vínculo especial con los dos protagonistas: “Los casa una persona muy especial en el vínculo de ellos: Guido, el hermano de Rodrigo De Paul” , reveló Yanina durante su programa.

La elección de Guido De Paul, hermano del futbolista, no sería casual. Según explicó la conductora, ambos tienen una relación muy cercana y el vínculo entre ellos ocupa un lugar importante en la vida del jugador: “Guido es una persona muy especial en la vida de Rodrigo. Son muy unidos”.

Tini y Rodrigo De Paul no tendrán un casamiento legal

Uno de los datos que aportó Yanina Latorre está relacionado con el carácter de la ceremonia. De acuerdo con su información, la pareja no realizará un matrimonio legal, sino una celebración destinada a reafirmar y festejar el vínculo que mantienen: “No es un casamiento legal. Tini y De Paul, el 19 de diciembre, van a hacer una unión, van a coronar y van a festejar el amor que se tienen. Están siendo muy felices y están muy unidos”, explicó la conductora.

La celebración, además, tendría una duración particular. Según contó Latorre, el evento se extenderá durante cuatro días y tendrá una propuesta inspirada directamente en la historia de amor de Tini y Rodrigo.

La particular temática que tendrá la celebración

Otro de los detalles que trascendieron está relacionado con la forma en la que fue pensada la fiesta. Según la versión compartida por la conductora, Tini tuvo un papel importante en la creación del concepto y trabajó junto a Rodrigo para definir una celebración basada en diferentes momentos de su relación: “El evento lo escribió Tini como escribió Futttura. Con Rodrigo se sentaron, se basaron en su historia de amor”, detalló.

La puesta también tendrá referencias cinematográficas vinculadas con la pareja. Latorre explicó que determinadas películas y personajes representan aspectos de su historia y serán parte de la celebración: “Hay determinados actores y películas que a ellos los representa como pareja. Toda la fiesta, en tres películas”.