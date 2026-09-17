Se filtró la invitación al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la tarjeta.

En la Mañana con Moria mostraron los detalles de la tarjeta de invitación de la boda de la cantante y el futbolista .

En medio del conflicto familiar que atraviesa la vida de Tini Stoessel , salió a la luz la invitación al casamiento de la cantante con Rodrigo de Paul , que será el sábado 19 de diciembre. La artista y el futbolista darán el sí y celebrarán con una gran fiesta para 300 invitados. Entre los presentes se espera que estén figuras como Lionel Messi y María Becerra .

El evento se realizará en el Dok Haras, un exclusivo predio de eventos ubicado en Exaltación de la Cruz, donde ya se celebraron otras bodas de famosos como las de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Ricky Montaner y Stefi Roitman, entre otros.

Por estas horas, trascendió la tarjeta de invitación al gran evento, que tiene un estilo romántico y delicado, con una estética etérea y vintage. El diseño presenta un fondo en tonos blanco, celeste y azul grisáceo, acompañado por ilustraciones florales y botánicas realizadas en acuarela. En el centro se destaca el dibujo de una peonía, una imagen muy utilizada en las bodas, con trazos fluidos y elegantes.

La flor representa la unión afectiva profunda, la alegría, abundancia, riqueza, belleza y elegancia. La composición transmite frescura y sofisticación, y propone una atmósfera ideal para una boda clásica y romántica. La invitación de Tini y De Paul dice: “Los esperamos con mucho amor”. Además, incluye la fecha, el horario y el lugar de la celebración.

Cabe recordar que fue la propia Tini quien comenzó a compartir detalles del evento. Semanas atrás, publicó en sus redes sociales, donde la siguen millones de fanáticos, un video en el que se la veía viajando en un avión privado junto a sus mejores amigas para probarse el vestido de novia.

La búsqueda de Tini de su vestido de novia perfecto

Tini Stoessel se trasladó hasta París, Francia, acompañada por Sofía Fernández, Carola Gil y su perrita Fifi para realizar la primera prueba. El diseño estará a cargo del diseñador francobelga Ludovic de Saint Sernin. La cantante eligió al diseñador nacido en Bruselas, Bélgica, y criado en París, para crear el vestido de sus sueños de cara a la ceremonia en la que sellará su historia de amor con De Paul.

De esa forma, confirmó su compromiso con el jugador de la Selección Argentina a través de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram. En esa misma publicación también mostró otro detalle importante: el anillo con el que su novio le pidió casamiento. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepau”, expresó en el posteo, que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios de los usuarios, quienes la felicitaron por la feliz noticia.

En el video se la ve en el avión usando una máscara facial y sosteniendo la alianza con una piedra resplandeciente. Y agrega: “Estoy emocionada, aparte les quiero contar todo el concepto de mi casamiento. Lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, muy feliz, voy a ir mostrando absolutamente todo”. Después, vuelve a aparecer, unas horas más tarde y cuenta que había arribado a la capital francesa: “Llegamos a París, para mi primera prueba de vestido. Estoy súper emocionada”.