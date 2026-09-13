Denuncias por todos lados: el ataque legal que prepara el papá de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel prepara nuevas acciones legales en medio del conflicto que mantiene con distintos periodistas por las versiones difundidas sobre la interna familiar con su hija, Tini Stoessel . Según trascendió, el productor hizo un relevamiento de las apariciones televisivas y declaraciones que consideró injuriantes y, a partir de ese análisis, habría definido quiénes podrían ser alcanzados por sus reclamos. La lista que dio a conocer Santiago Sposato incluye a tres periodistas y a una figura del mundo de la moda.

La información fue difundida por Marina Calabró en Primicias Ya y ampliada por el panelista Santiago Sposato. “En la lista no solo hay periodistas. Los tres periodistas son Rodrigo Lussich, Pepe Ochoa y Marina Calabró . Falta una persona más, que no es periodista, pero que tuvo declaraciones que enfurecieron al papá de Tini: Benito Fernández”, aseguró. De acuerdo con esta versión, Yanina Latorre y Ángel de Brito habían sido mencionados inicialmente, pero ya no formarían parte de la nómina actualizada.

El nombre que apareció como novedad es el del reconocido diseñador que tuvo una relación profesional con Tini durante su etapa como protagonista de Violetta. Según lo relatado en el programa Agarrate Catalina, la cantante participó en tres desfiles organizados por el modisto durante aquellos años. Fernández habló posteriormente sobre la estructura laboral que rodeaba a la artista y apuntó especialmente contra la forma de manejarse de su padre.

“Es una persona que, la verdad, es bastante… no sé cómo decirlo sin… pero los modos son muy difíciles, es muy intimidatorio”, sostuvo Fernández al referirse a Alejandro. El diseñador aclaró que se trataba de una opinión personal y agregó: “La dinámica que ya había, la estructura que, sobre todo con el padre, no me gustaba”. Esas declaraciones habrían sido las que provocaron el enojo del productor y motivaron que su nombre apareciera entre los posibles destinatarios de acciones legales.

ALEJANDRO STOESSEL Y UNA OLA DE DEMANDAS CONTRA PERIODISTAS



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En paralelo, los comunicadores señalados también quedaron bajo la lupa de Stoessel por sus intervenciones en televisión y por el tratamiento que realizaron sobre el conflicto familiar. Rodrigo Lussich, Pepe Ochoa y Marina Calabró fueron mencionados como los tres que actualmente integrarían la lista. La situación se da mientras continúan las repercusiones por la auditoría que Tini habría impulsado sobre el manejo de distintos aspectos comerciales de su carrera y por las diferencias que surgieron entre la cantante y su padre.

Cómo sigue la auditoría de Tini Stoessel

El conflicto familiar escaló durante las últimas semanas, con versiones sobre el manejo económico y empresarial de la carrera de la cantante. Según trascendió previamente, la investigación habría puesto bajo análisis derechos económicos vinculados con la carrera y la imagen de Tini, además de sociedades en las que la artista no figuraría como accionista. El entorno de la cantante y sus abogados habrían buscado revisar esos acuerdos, mientras que del lado de Alejandro Stoessel se rechazaron distintas versiones difundidas públicamente.

En ese contexto, Calabró cuestionó que las eventuales acciones legales contra periodistas estén relacionadas con información que, según sostuvo, surgió de la propia cantante. “Esto es según lo que su propia hija expuso. Esto no lo inventamos los periodistas”, afirmó. La periodista hizo referencia además a la auditoría y señaló que allí se plantearían interrogantes sobre la administración pasada, presente y futura de determinados aspectos vinculados con la carrera de la protagonista de Violetta