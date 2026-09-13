Guerra inesperada: el cantante Axel apuntó contra su vestuarista

Axel rompió el silencio luego del reclamo de una exempleada que trabajó durante diez meses como vestuarista y que denunció públicamente una supuesta deuda económica, además de relatar una situación que, según su versión, la hizo sentir incómoda. El cantante negó categóricamente esa acusación y explicó que el conflicto comenzó por una diferencia vinculada con pagos y prendas que no habrían sido devueltas. Además, confirmó que sus abogados analizan iniciar una contrademanda por la forma en que evolucionó el reclamo.

En diálogo con Pilar Smith, el artista contó que conoce a Griselda desde que era adolescente y que la relación previa hizo que el conflicto tuviera un impacto personal. Según su relato, durante los meses en los que trabajaron juntos surgió una diferencia económica entre la exempleada y la persona de su equipo encargada de administrar los pagos. “Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa . Yo estaba completamente ajeno a esa discusión”, explicó al reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento.

De acuerdo con la versión del cantante, la situación se agravó aproximadamente un mes y medio atrás, cuando recibió una carta documento y posteriormente ambas partes participaron de una instancia de mediación. El intérprete aseguró que el reclamo económico original era de “dos millones y pico”, pero que luego la cifra habría aumentado considerablemente. “Termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando además una supuesta situación de incomodidad conmigo. Eso lo niego categóricamente ”, afirmó.

AXEL OTRA VEZ EN EL OJO DE LA TORMENTA, esta vez con su vestuarista Griselda, quien tenian una relación de trabajo que se fue desgastando y termino con una deuda porque según la vestuarista no le estaban pagando. También conto que vivió una sitaución junto a el que la incomodo…

La acusación a la que hizo referencia fue relatada públicamente por su exempleada durante una entrevista en LAM. El cantante decidió responder y separar ambos aspectos del conflicto. Mientras sostiene que podría existir una diferencia económica que está dispuesto a resolver, rechazó de manera terminante cualquier conducta inapropiada. “Si existe una deuda real la quiero pagar”, aseguró, y contó que incluso pidió conocer el monto que eventualmente hubiera quedado pendiente para hacerse cargo personalmente.

Sin embargo, el músico estableció una diferencia entre ese eventual pago y la cifra que actualmente forma parte del reclamo. “No quiero deberle un peso a nadie que haya trabajado conmigo”, sostuvo. Al mismo tiempo, remarcó: “Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente”. Así, Axel dejó planteada su intención de resolver cualquier obligación económica que considere legítima, pero anticipó que no aceptará el planteo formulado.

Exclusivo: Griselda Pelozo, denunciante de Axel, rompe el silencio en La Posta del Espectáculo.



La especialista en moda nos brindó los detalles de su demanda al cantante.



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La fuerte postura de Axel tras la demanda

El conflicto podría continuar ahora por la vía judicial. El cantante confirmó que sus letrados están analizando alternativas y explicó el motivo: “Mis abogados incluso están evaluando una contrademanda por una posible extorsión por la manera en que se vinculó ese reclamo económico con esta acusación”. Se trata de una evaluación de su equipo legal y no de una resolución judicial sobre los hechos denunciados. La situación, por lo tanto, podría derivar en nuevas instancias entre las partes.

Más allá de la disputa económica y legal, Axel hizo especial hincapié en el vínculo personal que mantenía con la mujer. Según contó, la conocía desde hacía muchos años, tenía relación con su familia y había acompañado distintas etapas de su vida. Por eso, aseguró que la aparición pública del conflicto le provocó un impacto diferente al de una disputa laboral habitual. “Me duele porque yo a esta chica la quería, conocí a su familia y vi crecer a su hijo”, expresó.