Ángela Torres apuntó contra sus críticos en Popstars: "Hace 20 años..."

La cantante salió al cruce de aquellos que aseguran que se comporta como "diva" en las grabaciones del ciclo.

Ángela Torres salió al cruce de las versiones que la señalan por una supuesta actitud de divismo durante las grabaciones de Popstars y defendió con dureza su trayectoria. La cantante y jurado del reality de Telefe habló en Luzu TV después de que en LAM surgieran rumores sobre presuntos conflictos dentro del programa. “Ya son años escuchando cómo desmerecen mi laburo. ¡Hace 20 años trabajo! ¡Dios mío!” , lanzó, visiblemente molesta por los cuestionamientos.

La artista también apuntó contra las comparaciones que, según explicó, la acompañan desde hace tiempo y que considera desactualizadas. “Hace años que dicen lo mismo. Lo que dicen atrasa. ‘Ella no es como esta otra’ ... ¡No! Yo soy yo y si no te alcanza, cambia de canal”, sostuvo. La intérprete no solo negó que las críticas actuales definan su comportamiento en el reality, sino que vinculó la polémica con una serie de comentarios que, desde su perspectiva, buscan medirla permanentemente con otras figuras del espectáculo.

Las versiones habían comenzado a circular después de que Pepe Ochoa hablara en LAM sobre el supuesto comportamiento de la jurado detrás de cámaras. “Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres ”, afirmó el panelista. Según su relato, recibió mensajes de personas vinculadas al programa que le transmitieron su malestar. La principal acusación apuntaba a que la cantante estaría cansada de las extensas jornadas de grabación y de algunas tareas adicionales.

Los rumores sobre la grabación de copetes y la actitud de Martín Cirio

El comunicador explicó que los integrantes del programa no solamente deben participar de las grabaciones principales de cada episodio, sino que también tienen que realizar distintos copetes y otras intervenciones frente a cámara. “El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas...”, aseguró. Sus dichos instalaron la versión de una interna dentro del reality, aunque no fueron acompañados por declaraciones de la producción.

La situación se sumó además a otras versiones sobre supuestas salidas del elenco. Durante el mismo segmento de LAM, Ángel de Brito mencionó que Martín Cirio se había retirado de las grabaciones “a las puteadas”, aunque aclaró que no había presentado una renuncia definitiva. Denise Dumas, por su parte, puso en duda su regreso. De este modo, los rumores sobre Torres quedaron insertos en un escenario más amplio de versiones sobre el detrás de escena de Popstars.

El reality volvió a Telefe el 24 de agosto con Nicolás Vázquez como conductor y un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García. En su estreno consiguió 11,3 puntos de rating y un pico de 12,3, además de un share de 48,1%, según datos difundidos por Telefe. En las semanas siguientes, el programa avanzó con talleres intensivos y distintas pruebas destinadas a seleccionar a las futuras integrantes de la nueva banda.

#LosProfesionalesConFlor | "Siempre desmerecen mi laburo"



Ángela Torres habló de su relación con la prensa y los rumores de "divismo", en su participación como jurado de Popstars



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En las últimas emisiones, Torres también mostró otra faceta que contrasta con la imagen que surgió de las versiones sobre su supuesto divismo. Durante una presentación de Micaela Dobarro, la jurado se emocionó hasta las lágrimas al escucharla interpretar “11 y 6”, de Fito Páez. “Me veo muy reflejada en ustedes”, expresó ante las participantes, a quienes dijo comprender porque persiguen “ese sueño grande” de convertirse en artistas. Además, junto a sus compañeros, continúa evaluando a las concursantes en las distintas etapas.