Quién es la rionegrina que cantó con Nicki Nicole y sigue en Popstars

La joven cantante se instaló en Buenos Aires para seguir su carrera musical. Audicionó para el reality y sorprendió al jurado.

Popstars volvió a la pantalla de la televisión argentina después de la primera temporada 25 años atrás. El reality que busca posicionarse en el prime time eligió a 3000 mujeres que sueñan con convertirse en la nueva popstar argentina. Entre las elegidas hay una joven rionegrina con amplia trayectoria en la escena musical que ahora deslumbra al jurado con su talento.

Se trata de Kala Rivero , oriunda de Ingeniero Jacobacci que se radicó hace algunos meses en Buenos Aires buscando cumplir sus sueños. La rapera freestyler se presentó en el programa y superó la primera audición, en la segunda, que ocurrió este miércoles 26 de agosto no solo cantó con Nicki Nicole sino que pasó a la próxima etapa.

“Yo soy Kala, soy rapera freestyler”, se presentó en el programa. Ante el pedido del conductor Nico Vázquez para que mostrara su talento, Kala comenzó a cantar Wapo Traketero, uno de los primeros e icónicos temas de Nicki Nicole, quien inmediatamente se sumó a cantar a dúo.

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La artista que estudio Arte Dramático en IUPA consolidó su carrera musical en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026.

Debutó Popstars a 25 años de su primera temporada

Después de meses de convocatoria más de 3.000 jovenes participaron del primer programa de Popstars. El reality que busca a la próxima banda pop de la Argentina comenzó este lunes 24 de agosto y a 25 años de la primera edición que dio origen al exitoso grupo Bandana.

La nueva temporada registró un total de 15.000 inscriptas y el jurado eligió a 3.000 que vibraron en la audición presencial en el Parque de la Ciudad ante la atenta mirada de Charlie García, Nicki Nicole y Ángela Torres. Cada participante tuvo 30 segundos para cantar y los coaches vocales se encargaron de elegir a las 200 que pasaron de etapa.

En materia de rating, el estreno de Popstars no fue lo esperado si se compara con los formatos que tiene Telefe al aire y sobre todo pensando en la expectativa que generó el regreso de un reality tan exitoso en 2001.

Con la conducción de Nicolás Vázquez, el programa arrancó a las 21.30 con un piso de 10 puntos que fue variando con el correr de los minutos. Cuando las participantes tomaron el protagonismo de la pantalla, el rating trepó a 11.6 y el pico más alto fue sobre el final del programa con 11.9 ya que luego comenzaba la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada con un duelo telefónica de dos exhermanitas como Solange Abraham y Tamara Paganini, quien finalmente fue eliminada por el público.