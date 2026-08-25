Cómo le fue a la hija de Mario Pergolini que audicionó para Popstars

El reality de Telefe volvió a la pantalla después de 25 años de la primera edición que dio vida a Bandana. La hija del periodista fue una de las participantes.

A 25 años de la primera edición de Popstars , Telefe puso primera en el regreso del reality que busca al grupo de pop femenino de la argentina. En su primer programa se pudo ver la audición de 3000 soñadoras de todo el país y otras partes del mundo que cantaron frente a los coaches que evaluaban cada etapa.

Una de las participantes llamó la atención por el vinculo con el periodista Mario Pergolini. Se trata de Valentina Pergolini , la hija menor del conductor de 20 años, fruto de su relación con la psicóloga Dolores Galán. El escenario fue el Parque Roca con un casting multitudinario y un sinfín de emociones y sueños por cumplir.

La hija del reconocido conductor y productor de televisión se anotó como una más y obtuvo el número 2274 entre las 3 mil chicas que pasaron el filtro de los castings virtuales y se presentaron en el Estadio Mary Terán de Weiss.

En su audición de 30 segundos para cantar a capella delante de los coaches, Pergolini interpretó una poderosa versión de “Baby one more time”, uno de los grandes éxitos de Britney Spears, popstar icónica.

“Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, expresó Valentina ante las cámaras en medio de las filas del multitudinario casting presencial.

Luego de que pasaron las 3 mil jóvenes que bailaron y cantaron frente al exigente jurado, Nico Vázquez dio a conocer los números de quiénes quedaron seleccionadas y allí se encontraba el 2274 de Valen Pergolini. La participante estalló de alegría al igual que las otras decenas de elegidas.

Valen Pergolini viene haciendo crecer su trayectoria artística a corta edad, desempeñándose en las artes escénicas y el teatro musical, muy lejos de lo que ha hecho su padre en los medios. Logró su debut actoral profesional en el circuito comercial tras superar audiciones abiertas para la comedia musical Despertar de Primavera (Spring Awakening), dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera de la Avenida Corrientes, y Popstars ahora es su oportunidad, al igual que para otras chicas, de que sus sueños se hagan realidad.