Quién es Charlie García, el jurado sorpresa de Popstars

Será una de las figuras encargadas de evaluar a las participantes del reality de Telefe junto a Nicki Nicole y Ángela Torres.

Popstars vuelve a la pantalla de Telefe a 25 años de su estreno con el origen de Bandana y, tiempo más tarde, Mambrú. El reality que conducirá Nico Vázquez marca un cambio trascendental en la competencia ya que en las ediciones anteriores no hubo presentador más que una voz en off.

El equipo que acompañará a las jóvenes durante todo el certamen lo completa Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García. Ellos serán los encargados de elegir y evaluar el talento de las participantes y tendrán la difícil tarea de elegir a las cinco integrantes de la nueva banda de pop argentina.

La carrera en busca de convertirse en la nueva banda pop argentina a 25 años de su primera edición comenzará el próximo lunes 24 de agosto a las 21.30. De esta manera, el reality compartirá pantalla con Gran Hermano: Generación Dorada que continuará en pantalla hasta mediados de septiembre.

Aunque su nombre puede generar confusión con Charly García, una de las mayores figuras del rock argentino, el nuevo integrante de Popstars es Carlos “Charlie” García, un productor musical y ejecutivo mexicano con una extensa trayectoria dentro de la industria discográfica.

García se especializó en el desarrollo artístico de talentos y en proyectos relacionados con la música latina. Actualmente se desempeña como vicepresidente artístico de Sony Music México. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria musical. El área A&R —Artists and Repertoire— que lidera es justamente la encargada de detectar, fichar y conformar artistas.

El perfil de García será completamente diferente al de Nicki Nicole y Ángela Torres ya que mientras las jovenes artistas aportarán principalmente su experiencia sobre los escenarios, el mexicano tendrá una mirada vinculada a la producción, lo que se necesita para consolidarse como un artista de ventas y el funcionamiento de la industria musical.