Luto en la industria del animé: murió un reconocido actor de doblaje de Naruto y Pokemon

El actor japonés de 69 años, falleció mientras recibía tratamiento médico. La noticia fue confirmada por la agencia Production Ace.

Murió Naoki Bando, reconocido actor de voz japonés que participó en numerosas producciones de animé y videojuegos a lo largo de su carrera. El artista tenía 69 años y su fallecimiento fue confirmado por Production Ace, la agencia a la que pertenecía. Hasta el momento, no se informaron las causas de su muerte.

La compañía publicó un obituario en su página web oficial para comunicar la noticia y brindar detalles sobre el último adiós al reconocido intérprete.

"Nuestro actor afiliado falleció el 28 de septiembre de 2026 mientras recibía tratamiento médico", informó la agencia en el comunicado, sin brindar mayores precisiones sobre el estado de salud de Bando ni las circunstancias de su muerte.

El texto también incluyó un mensaje de despedida en nombre de la familia. "Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento por la amabilidad y la amistad que me brindaron durante mi vida, y les informo respetuosamente de esta noticia", señaló el comunicado.

Además, se indicó que el velatorio y el funeral se realizarán de manera privada, únicamente con la presencia de familiares. El mensaje fue firmado por Atsuyuki Okamoto, presidente y director ejecutivo de Production Ace.

Una extensa trayectoria en el animé y los videojuegos

Naoki Bando desarrolló una extensa carrera como actor de voz y participó en reconocidas producciones de animé, películas y videojuegos.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra su participación en Naruto, donde interpretó a Gato. También prestó su voz para personajes de Jujutsu Kaisen, One-Punch Man, SPY×FAMILY, Pokémon, Detective Conan y Frieren: Más allá del fin del viaje, entre muchas otras series.

En el ámbito de los videojuegos, Bando interpretó a Lord Emon en Shadow of the Colossus y a Larikush en Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean.

También participó en el doblaje japonés de la película Thomas and the Magic Railroad, donde interpretó al personaje Splatter.

Las producciones en las que participó Naoki Bando

A lo largo de su trayectoria, el actor formó parte de un amplio listado de producciones. Entre ellas se encuentran:

Yo-kai Watch: Jinmenken, Gurerurin, Robonyan F-type, Red Oni, entre otros.

Space Brothers: Naoto Fukuda.

Mobile Suit Gundam AGE: Vargas Dyson.

Crayon Shin-chan: Junichi Ishizaka, entre otros.

Golden Brave Goldran: Jet Silver, Star Silver, Drill Silver, Fire Silver, Silverion y God Silverion.

Mobile Suit Gundam THE ORIGIN 3: Dawn of Rebellion: Trenov Y. Minovsky.

Detective Conan: Hideki Amato, entre otros.

Pokémon: Tenma.

Pokémon XY: Owazo.

SD Gundam Sangokuden "Valientes guerreros de batalla": Mizukagami Guntank.

One-Punch Man: Centipede Elder.

SPY×FAMILY: Brantz.

Mashiro no Oto: Director Umezono.

Moriarty el patriota: Jonathan Small.

Jujutsu Kaisen: Elderly Curse Master.

Undead Girl Murder Farce: Mycroft Holmes.

Zom 100: 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi: Mab Grandpa 1.

Frieren: Más allá del fin del viaje: el dueño de la cabaña.

La noticia generó pesar dentro de la industria del animé y el doblaje japonés, donde Bando había construido una trayectoria de varias décadas con participaciones en algunas de las franquicias más reconocidas del género.